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В Генпрокуратуре назвали цифру совершенных РФ преступлений в Украине

4 июня 2024 05:53
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Преступления РФ против Украины: Костин назвал цифру
Андрей Костин. Фото: скриншот видео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Среди 129 тысяч военных преступлений, зарегистрированных Офисом Генерального прокурора, более 3 800 преступлений касается украинских детей. Среди них преступное насилие, ранение, увечье, бесчеловечное обращение, пытки, а также убийства. В частности, 550 подтвержденных фактов.

Об этом журналистам рассказал Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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Он также добавил, что в число военных преступлений РФ входит также и массовая депортация более 19 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий. И данная цифра не является окончательной.

"Все это судьбы украинских детей. И мы только можем представить себе, сколько детей пострадало на временно оккупированных территориях, до которой у нас пока нет возможности добраться", — уточнил Костин.

По его словам, в настоящее время у Украины уже более 30 приговоров украинских судов по делам, касающимся военных преступлений в отношении украинских детей. Эта работа продолжается как Офисом Генерального прокурора, так и органами досудебного расследования, следователями СБУ, Национальной полиции, так и на уровне международных судебных институций.

"Мы все помним о первом ордере на арест за принудительную депортацию украинских детей, но это только первый шаг. Второй результат Международного уголовного суда — это ордера на арест в отношении чиновников российской армии и флота", — уточнил генпрокурор.

Последние ордера на арест, выданные за масштабные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, не только поставили под угрозу нормальную жизнь украинских граждан, но и миллионы украинских детей.

Напомним, по словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, с начала полномасштабного вторжения Турция не прекращает поддержку Украины, в частности, Одесчины. Так, восточная страна рассмотрит возможность отдыха детей из военных и ВПЛ Одесчины в провинции Анкара.

война
Россия
Офис генерального прокурора
военные преступления

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