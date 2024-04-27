Кримінальні провадження проти РФ: деталі від Генпрокуратурі

Вікторія Літвінова, заступниця Генпрокурора. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

За вчинення воєнних злочинів проти РФ Генпрокуратурою розслідується понад 100 тисяч кримінальних проваджень. Зокрема, близько 3 800 кримінальних проваджень відкрито за злочини, вчинені проти українських дітей. Із них 1 280 кримінальних проваджень стосуються вбивств та каліцтв, 53 — щодо викрадення та незаконного позбавлення волі, 15 — за фактами сексуального насильства.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала заступниця Генпрокурора Вікторія Літвінова.

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"Загалом Генпрокуратура розслідує проти РФ більше 100 тисяч кримінальних проваджень за вчинення воєнних злочинів проти України. Також є велике магістральне провадження щодо депортації українських дітей, в якому ми перевіряємо факти про примусову депортацію понад 19 тисяч українських дітей", — уточнила Літвінова

За її словами, судові процеси на національному рівні тривають недовго. Вже є 12 вироків, по яким зібрано достатньо доказів. Однак сама процедура документування кожного факту буде тривалою. При цьому Україна є унікальною в тому, зазначає Літвінова, що розслідує військові злочини агресора ще під час війни.

На уточнення журналістки, скільки саме часу можуть зайняти судові процеси проти РФ, з урахуванням того, що агресорка не визнає відповідальності, Літвінова не виключила, що десятиліття.

"Такий досвід і в інших країнах — десятки, можливо, і до 50 років. Нам дуже важливо зберегти контакт із потерпілими. Це важливо не лише для наших розслідувань, а й для Міжнародного Кримінального суду. Загалом нам головне не швидкий результат, а результат, і він обов’язково буде", — запевнила заступниця Генпрокурора.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець заявив, що Катару передали список викрадених Росією дітей. За його словами, в переліку 561 ім'я українських дітей.