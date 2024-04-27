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В Генпрокуратуре назвали количество уголовных производств против РФ

27 апреля 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Уголовные производства против РФ: детали от Генпрокуратуры
Виктория Литвинова, заместитель Генпрокурора. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

За совершение военных преступлений против РФ Генпрокуратурой расследуется более 100 тысяч уголовных производств. В частности, около 3 800 уголовных производств открыто за преступления, совершенных против украинских детей. Из них 1 280 уголовных производств касаются убийств и увечий, 53 — похищения и незаконного лишения свободы, 15 — по фактам сексуального насилия.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала заместитель Генпрокурора Виктория Литвинова.

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"В целом Генпрокуратура расследует против РФ более 100 тысяч уголовных производств за совершение военных преступлений против Украины. Также есть большое магистральное производство по депортации украинских детей, по котором мы проверяем факты о принудительной депортации более 19 тысяч украинских детей", — уточнила Литвинова.

По ее словам, судебные процессы на национальном уровне продолжаются недолго. Уже есть 12 приговоров, по которым собрано достаточно доказательств. Однако сама процедура документирования каждого факта будет продолжительной. При этом Украина уникальна в том, отмечает Литвинова, что расследует военные преступления агрессора еще во время войны.

На уточнение журналистки, сколько времени могут занять судебные процессы против РФ, с учетом того, что агрессор не признает ответственности, Литвинова не исключила, что десятилетия.

"Такой опыт и в других странах — десятки, возможно, и до 50 лет. Нам очень важно сохранить контакт с потерпевшими. Это важно не только для наших расследований, но и для Международного Уголовного суда. В общем, нам главное не быстрый результат, а результат, и он обязательно будет", — заверила заместитель Генпрокурора.

Напомним, уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Катару передали список похищенных Россией детей. По его словам, в перечне 561 имя украинских детей.

война
дети
россияне
депортация детей
Россия

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