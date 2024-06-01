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У Франції затримали чеченця, який планував теракт на Олімпійських іграх

1 червня 2024 00:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Франції затримали чоловіка, який хотів скоїти теракт на Олімпійських іграх
Стадіон "Жоффруа Гішар" у Франції, де планувався теракт. Фото ілюстративне: ua-football.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Франції затримали 18-річного громадянина Чечні, якого підозрюють у плануванні теракту. За попередніми даними, чоловік готував атаку на стадіоні у місті Сент-Етьєн, де будуть проходити футбольні матчі в рамках Олімпійських ігор

Про це у пʼятницю, 31 травня, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Франції

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Правоохоронці розповіли, що чоловіка затримали ще 22 травня. І МВС Франції має перші докази щодо страшних намірів чеченця. Затриманий активно готував напад на стадіон "Жоффруа Гішар", хотів скоїти теракт під час футболу.

"Терорист планував напасти на глядачів та поліціянтів під час футбольного матчу на Олімпіаді. В результаті чеченець мав намір й закінчити життя — мученицькою смертю", — йдеться у заяві МВС Франції.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року. У Сент-Етьєні запланований матч олімпійської збірної України з футболу проти Марокко. Він пройде 27 липня. 

Нагадаємо, українські спортсмени стали володарями ще однієї олімпійської ліцензії на Ігри у Парижі. Йдеться про квоту в жіночому маунтінбайку.

Також ми повідомляли, що на Олімпійських іграх у Парижі не виступить ще одна спортсменка із Росії. МОК не допустив чемпіонку Токіо-2020 Віталіну Бацарашкіну.

МВС
Франція
Олімпійські ігри
Чеченська республіка
Олімпіада-2024
теракт

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