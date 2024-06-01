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Во Франции задержан чеченец, планировавший теракт на Олимпийских играх

1 июня 2024 00:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Во Франции задержан мужчина, который хотел совершить теракт на Олимпийских играх
Стадион "Жоффруа Гишар" во Франции, где планировался теракт. Фото иллюстративное: ua-football.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во Франции задержали 18-летнего гражданина Чечни, подозреваемого в планировании теракта. По предварительным данным, мужчина готовил атаку на стадионе в городе Сент-Этьен, где будут проходить футбольные матчи в рамках летних Олимпийских игр.

Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в Министерстве внутренних дел Франции.

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Правоохранители рассказали, что мужчину задержали еще 22 мая. У МВД Франции есть первые доказательства страшных намерений чеченца. Задержанный активно готовил нападение на стадион "Жоффруа Гишар", хотел совершить теракт во время футбола.

"Террорист планировал напасть на зрителей и полицейских во время футбольного матча на Олимпиаде. В результате чеченец намеревался покончить с жизнью — мученической смертью", — говорится в заявлении МВД Франции.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. В Сент-Этьене запланирован матч олимпийской сборной Украины по футболу против Марокко. Он состоится 27 июля.

Напомним, украинские спортсмены стали обладателями еще одной олимпийской лицензии на Олимпиаде в Париже. Речь идет о квоте в женском маунтинбайке.

Также мы сообщали, что на Олимпийских играх в Париже не выступит еще одна спортсменка из России. МОК не допустил чемпионку Токио-2020 Виталину Бацарашкину.

МВД
Франция
Олимпийские игры
Чеченская республика
Олимпиада-2024
теракт

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