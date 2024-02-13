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У Франції назвали відповідального за провал Мінського процесу

13 лютого 2024 06:32
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Війна в Україні - у Франції назвали відповідального за провал Мінського процесу
Заступниця постійного представника Франції при ООН Наталія Бродхарст. Фото: onu.delegfrance.org
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Заступниця постійного представника Франції при ООН Наталія Бродхарст заявила, що Росія несе найбільшу відповідальність за провал Мінського переговорного процесу. Дипломат каже, що РФ "протягом семи років сприяла зростанню напруження на Донбасі".

Про це вона сказала у понеділок, 12 лютого, на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у річницю підписання Мінських домовленостей, пише Укрінформ.

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Бродхарст заявила, що у 2016-му Росія вийшла з механізму перевірки дотримання припинення вогню. 

"Росія відмовилася щиросердно вести перемовини, стверджуючи, що виступає посередником, хоча явно була стороною конфлікту. Її метою від самого початку була дестабілізація України", — наголосила вона.

Крім того, за її словами до 24 лютого 2022 року, коли російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, "існувала можливість мирного врегулювання".

"Франція та Німеччина докладали багато зусиль у переговорах в межах Нормандського формату. Впродовж днів і тижнів, що передували вторгненню, президент Франції та канцлер Німеччини активізували зусилля з деескалації. Обидві держави невтомно й щиро з 2015 по 2022 роки намагалися допомогти Росії та Україні знайти спільну позицію для впровадження Мінських угод", — зазначила Бродхарст.

Нагадаємо, питання закінчення російсько-української війни, формату її закінчення є одним із ключових на нинішньому етапі конфлікту. Наскільки реальна ідея "корейського варіанту" виходу України з війни, чи є в цій ситуації якісь плюси — йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

Франція
володимир путін
Мінськ
війна в Україні

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