Война в Украине – во Франции назвали ответственного за провал Минского процесса

Заместитель постоянного представителя Франции при ООН Наталья Бродхарст. Фото: onu.delegfrance.org

Заместитель постоянного представителя Франции при ООН Наталья Бродхарст заявила, что Россия несет наибольшую ответственность за провал Минского переговорного процесса. Дипломат говорит, что РФ "в течение семи лет способствовала росту напряжения на Донбассе".

Об этом она сказала в понедельник, 12 февраля, на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в годовщину подписания Минских договоренностей, пишет Укринформ.

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Бродхарст заявила, что в 2016 году Россия вышла из механизма проверки соблюдения прекращения огня.

"Россия отказалась чистосердечно вести переговоры, утверждая, что выступает посредником, хотя явно являлась стороной конфликта. Ее целью изначально была дестабилизация Украины", — подчеркнула она.

Кроме того, по ее словам, до 24 февраля 2022 года, когда российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину, "существовала возможность мирного урегулирования".

"Франция и Германия прилагали много усилий в переговорах в рамках Нормандского формата. В течение дней и недель, предшествовавших вторжению, президент Франции и канцлер Германии активизировали усилия по деэскалации. Оба государства неутомимо и искренне с 2015 по 2022 годы пытались помочь России и Украине позицию для введения Минских соглашений", — отметила Бродхарст.

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