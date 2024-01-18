У "Енергоатомі" допомогли вивезти за кордон екс-помічника зрадника Деркача, — нардеп

Колишній президент НАЕК "Енергоатом" Андрій Деркач. Фото: Reuters

В.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в січні 2023 року підписав двотижневу відпустку виконавчому директору по персоналу компанії Олегу Бояринцеву. Посадовець виїхав тоді за кордон та досі не повернувся.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Железняк зауважив, що Бояринцев був колишнім помічником експрезидента НАЕК "Енергоатом" Андрія Деркача, який підозрюється у державній зраді.

За його словами, Олег Бояринцев під час своєї відпустки написав заяву на звільнення. Вже 15 лютого "Енергоатом" звільнив його.

Наказ про надання відпустки. Фото: Ярослав Железняк

Крім того, чиновнику було виплачено компенсацію за цю відпустку.

"В Україну він досі не повернувся і, кажуть, що і не збирається. Ось такий "Шлях" від Енергоатому. Або програма захисту свідків?" — додав Железняк.

Скриншот з Telegram Ярослава Железняка

Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки правильно роблять, що ловлять ухилянтів. Ті, хто тікає від мобілізації не мають права жити повноцінним життям.