Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow У "Енергоатомі" допомогли вивезти за кордон екс-помічника зрадника Деркача, — нардеп arrow

У "Енергоатомі" допомогли вивезти за кордон екс-помічника зрадника Деркача, — нардеп

18 січня 2024 10:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У "Енергоатомі" допомогли вивезти за кордон екс-помічника зрадника Деркача, — нардеп
Колишній президент НАЕК "Енергоатом" Андрій Деркач. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в січні 2023 року підписав двотижневу відпустку виконавчому директору по персоналу компанії Олегу Бояринцеву. Посадовець виїхав тоді за кордон та досі не повернувся.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також:

Що про це відомо

Железняк зауважив, що Бояринцев був колишнім помічником експрезидента НАЕК "Енергоатом" Андрія Деркача, який підозрюється у державній зраді. 

За його словами, Олег Бояринцев під час своєї відпустки написав заяву на звільнення. Вже 15 лютого "Енергоатом" звільнив його.

скандал з енергоатомом
Наказ про надання відпустки. Фото: Ярослав Железняк

Крім того, чиновнику було виплачено компенсацію за цю відпустку.

"В Україну він досі не повернувся і, кажуть, що і не збирається. Ось такий "Шлях" від Енергоатому. Або програма захисту свідків?" — додав Железняк. 

скандал з енергоатомом
Скриншот з Telegram Ярослава Железняка

Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки правильно роблять, що ловлять ухилянтів. Ті, хто тікає від мобілізації не мають права жити повноцінним життям.

Ярослав Железняк
Андрій Деркач
держзрада
Енергоатом
закордон
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі