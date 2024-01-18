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В "Энергоатоме" помогли вывезти за границу экс-помощника предателя Деркача, — нардеп

18 января 2024 10:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В "Энергоатоме" помогли вывезти за границу экс-помощника предателя Деркача, — нардеп
Бывший президент НАЭК "Энергоатом" Андрей Деркач. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

И.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в январе 2023 года подписал двухнедельный отпуск исполнительному директору по персоналу компании Олегу Бояринцеву. Чиновник выехал тогда за границу и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Что об этом известно

Железняк отметил, что Бояринцев был бывшим помощником экс-президента НАЭК "Энергоатом" Андрея Деркача, подозреваемого в государственной измене.

По его словам, Олег Бояринцев во время своего отпуска написал заявление на увольнение. Уже 15 февраля "Энергоатом" уволил его.

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Приказ о предоставлении отпуска. Фото: Ярослав Железняк

Кроме того, чиновнику была выплачена компенсация за этот отпуск.

"В Украину он до сих пор не вернулся и, говорят, что и не собирается. Вот такой "Шлях" от Энергоатома. Или программа защиты свидетелей?" — добавил Железняк.

скандал с энергоатомом
Скриншот из Telegram Ярослава Железняка

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки правильно делают, что ловят уклонистов. Те, кто убегает от мобилизации не имеют права жить полноценной жизнью.

Ярослав Железняк
Андрей Деркач
госизмена
Энергоатом
заграница
уклонисты

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