В "Энергоатоме" помогли вывезти за границу экс-помощника предателя Деркача, — нардеп
И.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в январе 2023 года подписал двухнедельный отпуск исполнительному директору по персоналу компании Олегу Бояринцеву. Чиновник выехал тогда за границу и до сих пор не вернулся.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Что об этом известно
Железняк отметил, что Бояринцев был бывшим помощником экс-президента НАЭК "Энергоатом" Андрея Деркача, подозреваемого в государственной измене.
По его словам, Олег Бояринцев во время своего отпуска написал заявление на увольнение. Уже 15 февраля "Энергоатом" уволил его.
Кроме того, чиновнику была выплачена компенсация за этот отпуск.
"В Украину он до сих пор не вернулся и, говорят, что и не собирается. Вот такой "Шлях" от Энергоатома. Или программа защиты свидетелей?" — добавил Железняк.
Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки правильно делают, что ловят уклонистов. Те, кто убегает от мобилизации не имеют права жить полноценной жизнью.
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