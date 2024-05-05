Блогера, який знімав як роздають повістки, засудили до тюремного терміну

Зала судових засідань. Фото ілюстративне: Shutterstock

Жовтневий районний суд Дніпра призначив умовний термін українцю, який знімав на телефон роботу працівників ТЦК, а потім викладав свої відеоролики у соцмережі.

Відповідна кримінальна справа опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

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За даними слідства, чоловік відзняв 10 відео. На кадрах — військові ТЦК вручають повістки військовозобов'язаним. Прокурори кваліфікували публікації блогера як поширення даних про пересування ЗСУ.

Блогер визнав провину. У суді він заявив, що знімав все заради переглядів у соцмережі, адже тема мобілізації зараз дуже актуальна. Чоловік просив суддів не карати його суворо.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але згодом замінив основне покарання умовним строком на рік. Сторони мають право оскаржити вирок протягом 30 днів, якщо не згодні з рішенням суду.

Ми також писали, що Державне бюро розслідувань скерувало обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київської міськради та одного помічника столичного депутата. Їм інкримінують ухилення від військової служби.

Нагадаємо, у Міноборони заявили про важливу зміну в процедурі оскарження рішень ВЛК. Тепер будь-яка людина, яка не згодна з рішенням ВЛК, може оскаржити його через ВЛК вищого рівня або через судовий шлях.