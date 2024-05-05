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В Днепре осудили блогера, снимавшего на видео вручение повесток

5 мая 2024 00:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Блогера, снимавшего как раздающие повестки, приговорили к тюремному сроку
Зал судебных заседаний. Фото иллюстративное: Shutterstock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Октябрьский районный суд Днепра назначил условный срок украинцу, снимавшему на телефон работу сотрудников ТЦК, а затем выкладывал свои видеоролики в соцсети.

Соответствующее уголовное дело опубликовано в Едином реестре судебных решений.

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По данным следствия, мужчина снял 10 видео. На кадрах военные ТЦК вручают повестки военнообязанным. Прокуроры квалифицировали публикации блоггера как распространение данных о передвижении ВСУ.

Блогер признал вину. В суде он заявил, что снимал все для просмотров в соцсети, ведь тема мобилизации сейчас очень актуальна. Мужчина попросил судей не наказывать его строго.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, но затем заменил основное наказание условным сроком на год. Стороны имеют право обжаловать приговор в течение 30 дней, если не согласны с решением суда.

Мы также писали, что Государственное бюро расследований направило обвинительный акт в отношении трех депутатов Киевского горсовета и одного помощника столичного депутата. Им инкриминируют уклонение от военной службы.

Напомним, в Минобороны заявили о важном изменении в процедуре обжалования решений ВВК. Теперь любой человек, не согласный с решением ВВК, может обжаловать его через ВВК высшего уровня или через суд.

суд
блогеры
Днепр
мобилизация
ТЦК и СП

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