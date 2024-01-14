У Дніпрі вшановують пам’ять жертв ракетного удару росіян по багатоповерхівці

Мешканці Дніпра вшановують пам'ять загиблих. Фото: hronikers

У Дніпрі вшановують пам’ять мешканців багатоповерхівки, які загинули внаслідок російського ракетного удару. Він стався 14 січня 2023 року і забрав життя 46 людей, у тому числі шістьох дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Забути неможливо. Тільки вчитися... Вчитися йти далі з цією раною. Співчуття рідним і близьким. Всім, чиє життя розділилося на до та після 14 січня 2023-го", — наголосив Лисак.

Окрім того, Лисак подякував тим мешканцям Дніпра, які у той час не залишився осторонь.

"А таких людей сотні. Рятувальники та лікарі. Поліціянти, нацгвардійці, прокуратура. Кінологи, психологи і комунальники. Влада та благодійники. А ще — містяни", — підкреслив очільник ОВА

Він наголосив, що завдяки всім цим людям у той день вдалося врятувати 39 мешканців понівеченої ворожою ракетою багатоповерхівки.

"Понад 80 поранених вчасно отримали медичну допомогу. Дякую за те, що вберегли їх!", — завершив своє звернення Лисак.

Нагадаємо, що рік тому, 14 січня, російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку.