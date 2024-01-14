В Днепре почтили память жертв ракетного удара россиян по многоэтажке

Жители Днепра чтят память погибших. Фото: hronikers

В Днепре чтят память жителей многоэтажки, погибших в результате российского ракетного удара. Он произошел 14 января 2023 года и унес жизни 46 человек, в том числе шестерых детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Читайте также:

В Днепре День памяти погибших

"Забыть невозможно. Только учиться... Учиться идти дальше с этой раной. Соболезнование родным и близким. Всем, чья жизнь разделилась на до и после 14 января 2023-го", — подчеркнул Лысак.

Кроме того, Лысак поблагодарил тех жителей Днепра, которые в то время не остались в стороне.

"А таких людей сотни. Спасатели и врачи. Полицейские, нацгвардейцы, прокуратура. Кинологи, психологи и коммунальщики. Власть и благотворители. А еще — горожане", — подчеркнул глава ОВА

Он отметил, что благодаря всем этим людям в тот день удалось спасти 39 жителей изуродованной вражеской ракетой многоэтажки.

"Более 80 раненых вовремя получили медицинскую помощь. Спасибо за то, что уберегли их!", — завершил свое обращение Лысак.

Напомним, что год назад, 14 января, российские захватчики ударили в жилой дом в Днепре. В результате попадания ракеты полностью разрушен подъезд многоквартирного дома.