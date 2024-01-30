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У Дніпрі викрили торговців зброєю — скільки просили за свій "товар"

30 січня 2024 15:49
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Дніпрі викрили торговців зброєю — скільки просили за свій "товар"
Арешт торговців зброєю. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники Нацполіції на Дніпропетровщині отримали інформацію про групу місцевих жителів, які незаконно продають зброю та боєприпаси, шукаючи покупців через месенджери. За свій "товар" зловмисники просили до 120 тисяч гривень.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Повідомляється, що оперативники та слідчі виявили всіх членів цієї злочинної групи, а також дізналися про запропоновані ними товари та їхні ціни, що варіюються від 5 000 до 120 000 гривень.

Один із членів групи був спійманий під час продажу гвинтівки за 75 000 гривень. Загалом зафіксовано випадки продажу зброї та боєприпасів на суму 400 000 гривень.

Підозрюваним призначено домашній арешт на цілодобовій основі. Відповідно до статті Кримінального Кодексу, на них може бути накладено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Зброя
Арешт торговця зброєю. Фото: Нацполіція
Зброя
Товар торговця зброєю. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що Служба безпеки України заарештувала в Києві агента ФСБ, який займався шпигунством проти Третьої штурмової бригади й планував отримати роботу на підприємстві оборонної промисловості. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Також ми повідомляли, що у Львові водій маршрутки Ігор Маскаль збив дівчину на пішохідному переході. Суд ув'язнив чоловіка на сім років і позбавив посвідчення водія на три роки.

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Дніпро
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Кримінал
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