У Дніпрі викрили торговців зброєю — скільки просили за свій "товар"

Арешт торговців зброєю. Фото: скриншот

Співробітники Нацполіції на Дніпропетровщині отримали інформацію про групу місцевих жителів, які незаконно продають зброю та боєприпаси, шукаючи покупців через месенджери. За свій "товар" зловмисники просили до 120 тисяч гривень.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Повідомляється, що оперативники та слідчі виявили всіх членів цієї злочинної групи, а також дізналися про запропоновані ними товари та їхні ціни, що варіюються від 5 000 до 120 000 гривень.

Один із членів групи був спійманий під час продажу гвинтівки за 75 000 гривень. Загалом зафіксовано випадки продажу зброї та боєприпасів на суму 400 000 гривень.

Підозрюваним призначено домашній арешт на цілодобовій основі. Відповідно до статті Кримінального Кодексу, на них може бути накладено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Арешт торговця зброєю. Фото: Нацполіція

Товар торговця зброєю. Фото: Нацполіція

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