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В Днепре разоблачили торговцев оружием — сколько просили за свой "товар"

30 января 2024 15:49
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Днепре разоблачили торговцев оружием — сколько просили за свой "товар"
Арест торговцев оружием. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники Нацполиции в Днепропетровской области получили информацию о группе местных жителей, которые незаконно продают оружие и боеприпасы, ища покупателей через мессенджеры. За свой "товар" злоумышленники просили до 120 тысяч гривен.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Сообщается, что оперативники и следователи выявили всех членов этой преступной группы, а также узнали о предлагаемых ими товарах и их ценах, варьирующихся от 5 000 до 120 000 гривен.

Один из членов группы был пойман во время продажи винтовки за 75 000 гривен. В общем, зафиксированы случаи продажи оружия и боеприпасов на сумму 400 000 гривен.

Подозреваемым назначен домашний арест на круглосуточной основе. В соответствии со статьей Уголовного Кодекса, на них может быть наложено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Оружие
Арест торговца оружием. Фото: Нацполиция
Оружие
Товар торговца оружием. Фото: Нацполиция

Напомним, что Служба безопасности Украины арестовала в Киеве агента ФСБ, который занимался шпионажем против Третьей штурмовой бригады и планировал получить работу на предприятии оборонной промышленности. Ему грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что во Львове водитель маршрутки Игорь Маскаль сбил девушку на пешеходном переходе. Суд заключил в тюрьму мужчину на семь лет и лишил водительского удостоверения на три года.

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оружие
полиция
Днепр
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