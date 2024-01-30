В Днепре разоблачили торговцев оружием — сколько просили за свой "товар"
Сотрудники Нацполиции в Днепропетровской области получили информацию о группе местных жителей, которые незаконно продают оружие и боеприпасы, ища покупателей через мессенджеры. За свой "товар" злоумышленники просили до 120 тысяч гривен.
Об этом сообщает Нацполиция.
Что известно про деятельность торговцев оружием
Сообщается, что оперативники и следователи выявили всех членов этой преступной группы, а также узнали о предлагаемых ими товарах и их ценах, варьирующихся от 5 000 до 120 000 гривен.
Один из членов группы был пойман во время продажи винтовки за 75 000 гривен. В общем, зафиксированы случаи продажи оружия и боеприпасов на сумму 400 000 гривен.
Подозреваемым назначен домашний арест на круглосуточной основе. В соответствии со статьей Уголовного Кодекса, на них может быть наложено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Напомним, что Служба безопасности Украины арестовала в Киеве агента ФСБ, который занимался шпионажем против Третьей штурмовой бригады и планировал получить работу на предприятии оборонной промышленности. Ему грозит пожизненное заключение.
Также мы сообщали, что во Львове водитель маршрутки Игорь Маскаль сбил девушку на пешеходном переходе. Суд заключил в тюрьму мужчину на семь лет и лишил водительского удостоверения на три года.
Читайте Новини.LIVE!