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У Дніпрі пролунав вибух

20 квітня 2024 12:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Дніпрі пролунав вибух
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні вдень, 20 квітня, у Дніпрі пролунав гучний вибух. В місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибухи у Дніпрі 20 квітня

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", — повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Дніпрі пролунав вибух - фото 1
Допис Суспільне Дніпро. Фото: скриншот

Також у дев'яти областях — Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій та Херсонській — лунає повітряна тривога. Існує загроза ракетної небезпеки. Мирних мешканців закликають лишатися в укриттях.

У Дніпрі пролунав вибух - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вибухи в Одесі пролунали вранці в суботу, 20 квітня.

Також ми писали про те, що вранці 20 квітня вибух пролунав у Запоріжжі.

вибух
Дніпро
обстріли
повітряна тривога

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