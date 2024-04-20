У Дніпрі пролунав вибух

Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

Сьогодні вдень, 20 квітня, у Дніпрі пролунав гучний вибух. В місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибухи у Дніпрі 20 квітня

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", — повідомляють кореспонденти Суспільного.

Допис Суспільне Дніпро. Фото: скриншот

Також у дев'яти областях — Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій та Херсонській — лунає повітряна тривога. Існує загроза ракетної небезпеки. Мирних мешканців закликають лишатися в укриттях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вибухи в Одесі пролунали вранці в суботу, 20 квітня.

Також ми писали про те, що вранці 20 квітня вибух пролунав у Запоріжжі.