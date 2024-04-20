У Дніпрі пролунав вибух
20 квітня 2024 12:05
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
Сьогодні вдень, 20 квітня, у Дніпрі пролунав гучний вибух. В місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Суспільне.
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Вибухи у Дніпрі 20 квітня
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", — повідомляють кореспонденти Суспільного.
Також у дев'яти областях — Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій та Херсонській — лунає повітряна тривога. Існує загроза ракетної небезпеки. Мирних мешканців закликають лишатися в укриттях.
Нагадаємо, що вибухи в Одесі пролунали вранці в суботу, 20 квітня.
Також ми писали про те, що вранці 20 квітня вибух пролунав у Запоріжжі.
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