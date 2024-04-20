В Днепре раздался взрыв
20 апреля 2024 12:05
Дым от взрыва. Фото иллюстративный: скриншот
Сегодня днем, 20 апреля, в Днепре раздался громкий взрыв . В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Суспільне.
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Взрывы в Днепре 20 апреля
"В Днепре слышны звуки взрывов" , - сообщают корреспонденты Суспільне.
Также в девяти областях – Одесской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой и Херсонской – раздается воздушная тревога. Есть угроза ракетной опасности. Мирных жителей призывают оставаться в укрытиях.
Напомним, что взрывы в Одессе прогремели утром в субботу, 20 апреля.
Также мы писали о том, что утром 20 апреля взрыв произошел в Запорожье.
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