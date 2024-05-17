У Дніпрі містяни помітили "зуби дракона", які скинули у воду в купу — що відбувається

Конструкції, схожі на протитанкові надовби, у Дніпрі. Фото: opentv.media

У Дніпрі містяни помітили конструкції, схожі на протитанкові надовби, які лежали купами. Деякі з них просто скидали у воду, замість зведення фортифікаційних ліній.

Про це повідомляє "Відкритий" у п'ятницю, 17 травня.

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Місцеві помітили в яхт-клубі "Січ" конструкції, схожі на протитанкові надовби. Вони були вражені, побачивши, що це місце мало об'єкти, схожі на ті, що зазвичай знаходяться на передовій.

"Хто, чому і головне як допустив, аби ці конструкції опинилися тут, а не на передовій — питання відкрите", — дивуються дніпряни.

Підрядники пояснюють, що це не "зуби дракона", а елементи для укріплення берегової лінії. За їхніми словами, ці конструкції часто встановлюють на морських узбережжях, аби запобігти зсуву ґрунту.

Нагадаємо, у Харківській області на кордоні з РФ було знайдено невикористані "зуби дракона". Синєгубов розповів про встановлення тетраедрів у 2023 і 2024 роках.

Раніше ми повідомляли про те, що в Центрі протидії дезінформації спростували чутки про відсутність ліній оборони в Харківській області.