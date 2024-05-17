В Днепре горожане заметили "зубы дракона", которые сбросили в воду в кучу — что происходит
В Днепре горожане заметили конструкции, похожие на противотанковые надолбы, лежавшие кучами. Некоторые из них просто сбрасывали в воду вместо возведения фортификационных линий.
Об этом сообщает "Открытый" в пятницу, 17 мая.
"Зубы дракона" в Днепре
Местные заметили в яхт-клубе "Сич" конструкции, похожие на противотанковые надолбы. Они были поражены, увидев, что это место имело объекты, похожие на те, что обычно находятся на передовой.
"Кто, почему и главное как допустил, чтобы эти конструкции оказались здесь, а не на передовой — вопрос открытый", — удивляются днепряне.
Подрядчики объясняют, что это не "зубы дракона", а элементы для укрепления береговой линии. По их словам, эти конструкции часто устанавливают на морских побережьях, чтобы предотвратить оползни.
Напомним, в Харьковской области на границе с РФ были найдены неиспользованные "зубы дракона". Синегубов рассказал об установке тетраэдр в 2023 и 2024 годах.
Ранее мы сообщали, что в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи об отсутствии линий обороны в Харьковской области.
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