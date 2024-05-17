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В Днепре горожане заметили "зубы дракона", которые сбросили в воду в кучу — что происходит

17 мая 2024 23:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепре горожане заметили "зубы дракона", которые сбросили в воду в кучу — что происходит
Конструкции, похожие на противотанковые надолбы, в Днепре. Фото: opentv.media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепре горожане заметили конструкции, похожие на противотанковые надолбы, лежавшие кучами. Некоторые из них просто сбрасывали в воду вместо возведения фортификационных линий.

Об этом сообщает "Открытый" в пятницу, 17 мая.

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Местные заметили в яхт-клубе "Сич" конструкции, похожие на противотанковые надолбы. Они были поражены, увидев, что это место имело объекты, похожие на те, что обычно находятся на передовой.

"Кто, почему и главное как допустил, чтобы эти конструкции оказались здесь, а не на передовой — вопрос открытый", — удивляются днепряне.

Подрядчики объясняют, что это не "зубы дракона", а элементы для укрепления береговой линии. По их словам, эти конструкции часто устанавливают на морских побережьях, чтобы предотвратить оползни.

Напомним, в Харьковской области на границе с РФ были найдены неиспользованные "зубы дракона". Синегубов рассказал об установке тетраэдр в 2023 и 2024 годах.

Ранее мы сообщали, что в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи об отсутствии линий обороны в Харьковской области.

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