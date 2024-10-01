Через застосунок "Дія" протягом трьох тижнів зробили пропозиції понад мільйон українців

У "Дії" за кілька тижнів зробили понад мільйон пропозицій — дані від Мінцифри
Протягом трьох останніх тижнів українці зробили більше мільйона пропозицій руки та серця через застосунок "Дія". До ініціативи встигли долучитися всі: від закоханих пар до українських бізнесів.
Про це в понеділок, 30 вересня, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Статистика одружень через "Дію"
"За три тижні українці зробили понад мільйон пропозицій у "Дії". Запускали онлайн-пропозицію для пар, які перебувають на відстані, а зараз бачимо, що вона стала трендом на всі випадки життя", — зазначив Федоров.
Також він закликав громадян і в подальшому освідчуватися в "Дії".
Як зробити пропозицію щодо одруження через "Дію"
Алгоритм онлайн-пропозиції простий:
- Авторизуватися в додатку "Дія";
- Вибрати "Шлюб онлайн" та "Зробити пропозицію", після чого надіслати запит коханій людині в будь-який месенджер;
- Протягом 14 днів чекати відповідь від своєї другої половинки.
"Щойно отримаєте омріяне "Так" — поділіться щасливою новиною із друзями в соцмережах. Раптом щось пішло не так — пропозицію можна скасувати, доки на неї не відповіли. А повторно зробити будь-коли. Цифровізуємо все, навіть кохання", — йдеться в повідомленні на офіційному порталі "Дія".
Нагадаємо, у першій половині серпня в застосунку "Дія" в тестовому режимі запрацювала функція укладення онлайн-шлюбів. Першими молодятами, які скористалися цією пропозицією стали Олена та Ілля Федякови з Києва.
Офіційно нову послугу запустили на початку вересня. Відтепер повний цикл одруження, від подання заяви до отримання свідоцтва про шлюб, можна пройти онлайн.
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