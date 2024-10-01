Через приложение "Дія" в течение трех недель сделали предложения более миллиона украинцев

Фото молодоженов на экране одного смартфона и открытое приложение "Дія" на экране другого. Фото иллюстративное: detector.media

В течение трех последних недель украинцы сделали более миллиона предложений руки и сердца через приложение "Дія". К инициативе успели приобщиться все: от влюбленных пар до украинских бизнесов.

Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также:

Статистика бракосочетаний через "Дію"

"За три недели украинцы сделали более миллиона предложений в "Дії". Запускали онлайн-предложение для находящихся на расстоянии пар, а сейчас видим, что оно стало трендом на все случаи жизни", — отметил Федоров.

Также он призвал граждан и в дальнейшем делать предложения в "Дії".

Как сделать предложение о браке через "Дію"

Алгоритм онлайн-предложения прост:

Авторизироваться в приложении "Дія"; Выбрать "Шлюб онлайн" и "Зробити пропозицію", после чего отправить запрос любимому человеку в любой мессенджер; В течение 14 дней ждать ответа от своей второй половинки.

"Как только получите желанное "Да" — поделитесь счастливой новостью с друзьями в соцсетях. Вдруг что-то пошло не так — предложение можно отменить, пока на него не ответили, а повторно сделать в любое время. Цифровизируем все, даже любовь", — говорится в сообщении. на официальном портале "Дія".

Напомним, в первой половине августа в приложении "Дія" в тестовом режиме заработала функция заключения онлайн-браков. Первыми молодоженами, которые воспользовались этим предложением, стали Елена и Илья Федяковы из Киева.

Официально новую услугу запустили в начале сентября. Теперь полный цикл бракосочетания, от подачи заявления до получения свидетельства о браке, можно пройти онлайн.