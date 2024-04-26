У Дюссельдорфі відкривається виставка до Дня пам'яті трагедії на Чорнобильській АЕС

Виставка "Прип'ять. Машина часу". Фото: Новини.LIVE/Дар'я Нефьодова

Напередодні роковин Чорнобильської катастрофи, в головній бібліотеці міста Дюссельдорф у Німеччині відбудеться відкриття виставки фотографа Олександра Сироти "Прип'ять. Машина часу". Подивитися інтерактивні фотографії можуть усі бажаючі у період з 20 квітня по 8 травня 2024 року, вхід вільний.

Детальніше про виставку розповіла журналістка Новини.LIVE у Німеччині Дар'я Нефьодова.

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Виставка "Прип'ять. Машина часу"

Ідея створення заходу полягає у поширенні інформації про Чорнобильську катастрофу та наслідків діяльності людини у сфері атомної енергетики якомога ширшому колу громадськості. Виставка покликана нагадати людству про необхідність будувати життя так, щоб не залишати після себе мертві міста.

Виставка до роковин Чорнобильської трагедії у Дюссельдорфі. Фото: Генеральне консульство України в Дюссельдорфі

Для автора, який був 9-річним жителем Припʼяті, це спроба повернення в світ до катастрофи і незворотних руйнацій. Автор унікальної виставки доповненої реальності "Pripyat. A Time Machine" — Олександр Сирота, очевидець аварії, житель Припʼяті, громадський діяч, дослідник та фотограф, який присвятив своє життя попередженню людей про небезпеку мирного атома та збереження пам'яті про рідне місто.

Фото з виставки відображають стан сучасної зони відчуження. Ця виставка інтерактивна, і вам необхідно буде використовувати свій мобільний для взаємодії і повного занурення. На екрані можна побачите відео — життя в Прип'яті до вибуху. Діти вчаться в школах, спортсмени тренуються в басейні, люди поспішають на роботу. Вони ще не знають, що на них чекає попереду.

"При’пять. Машина часу" присвячена пам'яті всіх ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, жителям зони відчуження, які втратили дім та здоров'я внаслідок аварії на ЧАЕС.

Кураторка виставки "Прип'ять. Машина часу". Фото: Новини.LIVE/Дар'я Нефьодова

Відкриття виставки відбудеться 23 квітня о 19:00 в Головній бібліотеці м. Дюссельдорф. На відкритті виступлять генеральна консулка України в м. Дюссельдорф Ірина Шум, віце-президента "Union Chernobyl-Deutschland e.V." Михайло Розумов, який розповість про свою роботу ліквідатора на Чорнобильській АЕС у травні та червні 1986 року.

"Відкриває виставку фото стели з назвою міста, біля якої прапор України. Це фото зроблено у квітні 2022 року після деокупації території від армії Росії. Ця виставка — нагадування та попередження, на що може перетворити міста людська діяльність. Зараз АЕС в Запоріжжі також окупована Росією. Загроза ядерного тероризму в Європі висока як ніколи", — коментує кураторка виставки Ярослава Косенко.

Організатори виставки: Генеральне консульство України в Дюссельдорфі, Friedrich Naumann Stiftung, Ukrainian culture network.

Куратор виставки: авторка культурних проєктів Ярослава Косенко.