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В Дюссельдорфе открывается выставка ко Дню памяти трагедии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2024 10:17
6dc3ed81-17e4-4ac5-0799-1d4bb372ac00 - Дарья Нефедова
Дарья Нефедова
журналист, Германия
В Дюссельдорфе открывается выставка ко Дню памяти трагедии на Чернобыльской АЭС
Выставка "Припять. Машина времени". Фото: Новини.LIVE/Дарья Нефедова
6dc3ed81-17e4-4ac5-0799-1d4bb372ac00 - Дарья Нефедова
Дарья Нефедова
журналист, Германия

В канун годовщины Чернобыльской катастрофы, в главной библиотеке города Дюссельдорф в Германии состоится открытие выставки фотографа Александра Сироты "Припять. Машина времени". Посмотреть интерактивные фотографии могут все желающие с 20 апреля по 8 мая 2024 года, вход свободный.

Детальнее о выставке рассказала журналистка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

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Выставка "Припять. Машина времени"

Идея создания мероприятия заключается в распространении информации о Чернобыльской катастрофе и последствиях деятельности человека в сфере атомной энергетики как можно более широкому кругу общественности. Выставка призвана напомнить человечеству о необходимости строить жизнь так, чтобы не оставлять после себя мертвые города.

В Дюссельдорфе открывается выставка ко Дню памяти трагедии на Чернобыльской АЭС - фото 1
Выставка к годовщине Чернобыльской трагедии в Дюссельдорфе. Фото: Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе

Для автора, который был 9-летним жителем Припяти, это попытка возвращения в мир к катастрофе и необратимым разрушениям. Автор уникальной выставки дополненной реальности "Pripyat. A Time Machine" — Александр Сирота, очевидец аварии, житель Припяти, общественный деятель, исследователь и фотограф, посвятивший свою жизнь предупреждению людей об опасности мирного атома и сохранении памяти о родном городе.

Фото с выставки отображают состояние современной зоны отчуждения. Эта выставка интерактивна, и вам необходимо будет использовать свой мобильный для взаимодействия и полного погружения. На экране можно увидеть видео — жизнь в Припяти до взрыва. Дети обучаются в школах, спортсмены тренируются в бассейне, люди спешат на работу. Они еще не знают, что их ждет впереди.

"Припять. Машина времени" посвящена памяти всех ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы, жителям зоны отчуждения, потерявших дом и здоровье в результате аварии на ЧАЭС.

В Дюссельдорфе открывается выставка ко Дню памяти трагедии на Чернобыльской АЭС - фото 2
Куратор выставки "Припять. Машина времени". Фото: Новини.LIVE/Дарья Нефедова

Открытие выставки состоится 23 апреля в 19:00 в Главной библиотеке г. Дюссельдорфа. На открытии выступят генеральный консул Украины в г. Дюссельдорф Ирина Шум, вице-президент "Union Chernobyl-Deutschland eV" Михаил Разумов, который расскажет о своей работе ликвидатора на Чернобыльской АЭС в мае и июне 1986 года.

"Открывает выставку фото стелы с названием города, возле которой флаг Украины. Это фото сделано в апреле 2022 года после деоккупации территории от армии России. Эта выставка — напоминание и предупреждение, во что может превратить города человеческая деятельность. Сейчас АЭС в Запорожье также оккупирована Россией. Угроза ядерного терроризма в Европе высока как никогда", — комментирует куратор выставки Ярослав Косенко.

Организаторы выставки: Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе, Friedrich Naumann Stiftung, Ukrainian culture network.

Куратор выставки: автор культурных проектов Ярослава Косенко.

Германия
Припять
выставки
Чернобыльская АЭС
Чернобыль

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