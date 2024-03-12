У Disney пояснили, чому не включили "20 днів у Маріуполі" у скорочену телеверсію "Оскара"
Компанія Disney Entertainment не включила нагородження команди стрічки "20 днів у Маріуполі" в скорочену міжнародну телеверсію церемонії "Оскар". Представники Disney пояснили своє рішення обмеженням часу, яке передбачене для короткої версії шоу.
Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на коментар Disney Entertainment.
Disney не включив "20 днів у Маріуполі" до скороченої версії "Оскара"
За словами представників компанії, окремі частини нагородження не змогли включити до 90-хвилинної версії шоу саме через часові рамки. Вони пояснили, що вибір номінацій та скорочену версію "Оскара" узгодили ще декілька тижнів тому.
"Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі "20 днів у Маріуполі", до скороченої версії включено", — заявили в Disney.
В компанії підкреслили, що Суспільне отримало ліцензію на показ в Україні повної церемонії наживо та 90-хвилинної версії шоу.
Однак команда Суспільного вказала, що організатори вирізали нагородження українського фільму з скороченої версії конкурсу і висловили своє обурення щодо таких дій The Walt Disney Company Limited.
"Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом — тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії "Оскар", — зауважив виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук'ян Галкін.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що відомо про режисера "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, фільм якого здобув "Оскар".
Додамо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на перший "Оскар". Глава держави подякував команді, яка працювала над фільмом "20 днів у Маріуполі".
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