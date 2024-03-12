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В Disney объяснили, почему не включили "20 дней в Мариуполе" в сокращенную телеверсию "Оскара"

12 марта 2024 11:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Disney объяснили, почему не включили "20 дней в Мариуполе" в сокращенную телеверсию "Оскара"
Команда фильма "20 дней в Мариуполе" получает "Оскар". Фото: скриншот с видео награждения
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Компания Disney Entertainment не включила награждение команды фильма "20 дней в Мариуполе" в сокращенную международную телеверсию церемонии "Оскар". Представители Disney объяснили свое решение ограничением времени, предусмотренным для короткой версии шоу.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на комментарий Disney Entertainment.

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Disney не включил "20 дней в Мариуполе" в сокращенную версию "Оскара"

По словам представителей компании, отдельные части награждения не смогли включить в 90-минутную версию шоу именно из-за временных рамок. Они объяснили, что выбор номинаций и сокращенную версию "Оскара" согласовали еще несколько недель назад.

"Впрочем, сведенный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию включен", — заявили в Disney.

В компании подчеркнули, что Суспільне получило лицензию на показ в Украине полной церемонии вживую и 90-минутной версии шоу.

Однако команда Суспільного указала, что организаторы вырезали награждение украинского фильма из сокращенной версии конкурса и выразили свое возмущение по поводу таких действий The Walt Disney Company Limited.

"Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром — тем досаднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар", — отметил исполнительный продюсер телеканала Суспільне Культура Лукьян Галкин.

Напомним, Новини.LIVE писали, что известно о режиссере "20 дней в Мариуполе" Мстиславе Чернове, фильм которого получил "Оскар".

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на первый "Оскар ". Глава государства поблагодарил команду, которая работала над фильмом "20 дней в Мариуполе".

Оскар
фильм
Мариуполь
Украина
Disney

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