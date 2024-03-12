В Disney объяснили, почему не включили "20 дней в Мариуполе" в сокращенную телеверсию "Оскара"
Компания Disney Entertainment не включила награждение команды фильма "20 дней в Мариуполе" в сокращенную международную телеверсию церемонии "Оскар". Представители Disney объяснили свое решение ограничением времени, предусмотренным для короткой версии шоу.
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на комментарий Disney Entertainment.
Disney не включил "20 дней в Мариуполе" в сокращенную версию "Оскара"
По словам представителей компании, отдельные части награждения не смогли включить в 90-минутную версию шоу именно из-за временных рамок. Они объяснили, что выбор номинаций и сокращенную версию "Оскара" согласовали еще несколько недель назад.
"Впрочем, сведенный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию включен", — заявили в Disney.
В компании подчеркнули, что Суспільне получило лицензию на показ в Украине полной церемонии вживую и 90-минутной версии шоу.
Однако команда Суспільного указала, что организаторы вырезали награждение украинского фильма из сокращенной версии конкурса и выразили свое возмущение по поводу таких действий The Walt Disney Company Limited.
"Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром — тем досаднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар", — отметил исполнительный продюсер телеканала Суспільне Культура Лукьян Галкин.
Напомним, Новини.LIVE писали, что известно о режиссере "20 дней в Мариуполе" Мстиславе Чернове, фильм которого получил "Оскар".
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на первый "Оскар ". Глава государства поблагодарил команду, которая работала над фильмом "20 дней в Мариуполе".
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