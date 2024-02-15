У День закоханих в Україні одружилися понад 1000 пар — найстаршим молодятам за 70 років

Чоловік і жінка, які уклали шлюб на День всіх закоханих. Фото: Мінюст

В Україні у День всіх закоханих кількість бажаючих укласти шлюб виявилася значно більшою, ніж очікувалося. Загалом побралися 1132 пари різної вікової категорії.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України.

Хто уклав шлюб

В Мінюсті зазначили, що бажаючих побратися було набагато більше, ніж було заплановано.

"537 заяв було подано вчора, адже під час воєнного стану визначені категорії громадян можуть одружуватися у день подання заяви", — пояснили у міністерстві.

Найстарша пара побралася на Дніпропетровщині: 72-річна наречена та 83-річний наречений поєднали свої долі у День всіх закоханих.

"Також на Миколаївщині взяла шлюб пара, яка живе разом вже 25 років. Вони подали заяву ще в січні саме на дату. Адже у кохання немає віку", — говориться у повідомленні.

Молода пара, яка уклала шлюб. Фото: Мінюст

Пара, яка прийняла рішення укласти шлюбний зв'язок. Фото: Мінюст

Пара в момент укладання шлюбу. Фото: Мінюст

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