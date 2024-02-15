У День закоханих в Україні одружилися понад 1000 пар — найстаршим молодятам за 70 років
В Україні у День всіх закоханих кількість бажаючих укласти шлюб виявилася значно більшою, ніж очікувалося. Загалом побралися 1132 пари різної вікової категорії.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України.
Хто уклав шлюб
В Мінюсті зазначили, що бажаючих побратися було набагато більше, ніж було заплановано.
"537 заяв було подано вчора, адже під час воєнного стану визначені категорії громадян можуть одружуватися у день подання заяви", — пояснили у міністерстві.
Найстарша пара побралася на Дніпропетровщині: 72-річна наречена та 83-річний наречений поєднали свої долі у День всіх закоханих.
"Також на Миколаївщині взяла шлюб пара, яка живе разом вже 25 років. Вони подали заяву ще в січні саме на дату. Адже у кохання немає віку", — говориться у повідомленні.
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