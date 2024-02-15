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У День закоханих в Україні одружилися понад 1000 пар — найстаршим молодятам за 70 років

15 лютого 2024 17:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У День закоханих в Україні одружилися понад 1000 пар — найстаршим молодятам за 70 років
Чоловік і жінка, які уклали шлюб на День всіх закоханих. Фото: Мінюст
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні у День всіх закоханих кількість бажаючих укласти шлюб виявилася значно більшою, ніж очікувалося. Загалом побралися 1132 пари різної вікової категорії.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України.

Хто уклав шлюб

В Мінюсті зазначили, що бажаючих побратися було набагато більше, ніж було заплановано. 

"537 заяв було подано вчора, адже під час воєнного стану визначені категорії громадян можуть одружуватися у день подання заяви", — пояснили у міністерстві.

Найстарша пара побралася на Дніпропетровщині: 72-річна наречена та 83-річний наречений поєднали свої долі у День всіх закоханих.

"Також на Миколаївщині взяла шлюб пара, яка живе разом вже 25 років. Вони подали заяву ще в січні саме на дату. Адже у кохання немає віку", — говориться у повідомленні.

Україна
Молода пара, яка уклала шлюб. Фото: Мінюст
Україна
Пара, яка прийняла рішення укласти шлюбний зв'язок. Фото: Мінюст
Україна
Пара в момент укладання шлюбу. Фото: Мінюст

Нагадаємо, ми розповідали, що можна подарувати коханій дівчині на День святого Валентина. 

Також радимо дізнатися, які три абсурдні поради дав штучний інтелект про святкування Дня закоханих. 

шлюб
Україна
День закоханих
День Святого Валентина
Міністерство юстиції

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