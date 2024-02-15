В День влюбленных в Украине поженились более 1000 пар — самым старшим молодоженам за 70 лет
В Украине в День всех влюбленных количество желающих заключить брак оказалось значительно больше, чем ожидалось. В общей сложности обручились 1132 пары разной возрастной категории.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.
Кто заключил брак
В Минюсте отметили, что желающих обручиться было гораздо больше, чем было запланировано.
"537 заявлений было подано вчера, ведь во время военного положения определенные категории граждан могут жениться в день подачи заявления", — пояснили в министерстве.
Старшая пара обручилась на Днепропетровщине: 72-летняя невеста и 83-летний жених объединили свои судьбы в День всех влюбленных.
"Также на Николаевщине вступила в брак пара, которая живет вместе уже 25 лет. Они подали заявление еще в январе именно на дату. Ведь у любви нет возраста", — говорится в сообщении.
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