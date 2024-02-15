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В День влюбленных в Украине поженились более 1000 пар — самым старшим молодоженам за 70 лет

15 февраля 2024 17:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В День влюбленных в Украине поженились более 1000 пар — самым старшим молодоженам за 70 лет
Мужчина и женщина, заключившие брак в День всех влюбленных. Фото: Минюст
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине в День всех влюбленных количество желающих заключить брак оказалось значительно больше, чем ожидалось. В общей сложности обручились 1132 пары разной возрастной категории.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Кто заключил брак

В Минюсте отметили, что желающих обручиться было гораздо больше, чем было запланировано.

"537 заявлений было подано вчера, ведь во время военного положения определенные категории граждан могут жениться в день подачи заявления", — пояснили в министерстве.

Старшая пара обручилась на Днепропетровщине: 72-летняя невеста и 83-летний жених объединили свои судьбы в День всех влюбленных.

"Также на Николаевщине вступила в брак пара, которая живет вместе уже 25 лет. Они подали заявление еще в январе именно на дату. Ведь у любви нет возраста", — говорится в сообщении.

Украина
Молодая пара, заключившая брак. Фото: Минюст
Украина
Пара, принявшая решение заключить брачный союз. Фото: Минюст
Украина
Пара в момент заключения брака. Фото: Минюст

Напомним, мы рассказывали, что можно подарить любимой девушке в День святого Валентина.

Также советуем узнать, какие три абсурдных совета дал искусственный интеллект о праздновании Дня влюбленных.

брак
Украина
День влюбленных
День Святого Валентина
Министерство юстиции

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