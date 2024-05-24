Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Черкасах водій таксі хвалився дружині військового, як "відмазав" синів від війни arrow

У Черкасах водій таксі хвалився дружині військового, як "відмазав" синів від війни

24 травня 2024 19:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Черкасах водій таксі хвалився дружині військового, як "відмазав" синів від війни
Жінка біля автомобіля служби таксі Uklon. Фото ілюстративне: Uklon
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Черкасах стався скандал за участі водія служби таксі Uklon, який розповів своїй пасажирці, як він допоміг своїм синам уникнути служби у лавах Сил оборони. Він використав фальшиві довідки з інвалідності для їхніх дружин, що дало змогу оформити чоловікам довідки з догляду за ними.

В соціальній меріжі Twitter було опубліковане відео спілкування дівчини, яка має чоловіка і батька у війську, із цим водієм.

Читайте також:

Водій таксі образив дружину військового

Окрім усього вище сказаного, чоловік додав, що якби його мати не погрожувала йому прокльонами, він би вже давно перемістився у Бердянськ з російським паспортом, і заробляв би там.

Дівчину, яка має чоловіка і батька військових, така позиція водія таксі обурила. Вона фіксувала розмову на камеру телефону і порадила водію тримати язик за зубами, зважаючи на те, кого йому може доведеться возити.

На що той відповів зверхньо, мовляв "нічєго страшного". Тоді дівчина додала, що є жінкою морського піхотинця, дочкою ГУР-військового і лікарем на Харківському напрямку.

"Я вам вірю", — знов з сарказмом відповів той.

Жінка в свою чергу порадила таксисту "хоч трішечки включати голову". 

"Дуже попрошу у своїх висновках про рублі трошечки завалитись...", — емоційно відповіла йому пасажирка.

Після цього чоловік відповів, що не хоче їхати у Бердянськ, Москву чи ще кудись. Він також спробував попросити у пасажирки вибачення.

"Єслі я вас обідив, вибачте, не нада зі мною так разговарівать...", — ще раз відповів їй водій.

Після цього інциденту клієнтка Uklon поскаржилася на водія у компанію. Там водія обіцяли на час розслідування інциденту від роботи відсторонити. Дівчина отримала незначну компенсацію за неприємну подорож.

"Дякую, що повідомили нам про цей випадок, дуже цінуємо ваш фідбек! За вашим зверненням скаргу зафіксували, наразі водія обмежено від виконання замовлень. Крім того, нарахували вам невеличку компенсацію на гаманець у застосунку. Вдячні вам, що допомагаєте рухати світ та наш сервіс", — відповіли у компанії.

Раніше ми розповідали, що українська компанія з надання послуг таксі Uklon висловилася про бронювання від мобілізації IT-працівників. Вона підтримала Міністерство цифрової трансформації та Міністерство економіки.

Нагадуємо, що водій таксі перевозив пасажира, який, на його думку, поклав до автівки небезпечний предмет. Керманич повідомив про це патрульних, а ті виявили у багажнику гранатомет

війна
скандал
таксі
війна
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра