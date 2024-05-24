У Черкасах водій таксі хвалився дружині військового, як "відмазав" синів від війни

Жінка біля автомобіля служби таксі Uklon. Фото ілюстративне: Uklon

В Черкасах стався скандал за участі водія служби таксі Uklon, який розповів своїй пасажирці, як він допоміг своїм синам уникнути служби у лавах Сил оборони. Він використав фальшиві довідки з інвалідності для їхніх дружин, що дало змогу оформити чоловікам довідки з догляду за ними.

В соціальній меріжі Twitter було опубліковане відео спілкування дівчини, яка має чоловіка і батька у війську, із цим водієм.

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У Черкасах розгорівся скандал через водія Uklon, який розповів пасажирці, у якої чоловік і батько військові, як він "відмазав" своїх синів від війни, оформивши фейкові довідки з інвалідності для їхніх дружин за 3 тисячі доларів. Таксопарк наразі відсторонив водія від роботи. pic.twitter.com/OEVRyJeauu — Інформатор (@informatorua) May 24, 2024

Водій таксі образив дружину військового

Окрім усього вище сказаного, чоловік додав, що якби його мати не погрожувала йому прокльонами, він би вже давно перемістився у Бердянськ з російським паспортом, і заробляв би там.

Дівчину, яка має чоловіка і батька військових, така позиція водія таксі обурила. Вона фіксувала розмову на камеру телефону і порадила водію тримати язик за зубами, зважаючи на те, кого йому може доведеться возити.

На що той відповів зверхньо, мовляв "нічєго страшного". Тоді дівчина додала, що є жінкою морського піхотинця, дочкою ГУР-військового і лікарем на Харківському напрямку.

"Я вам вірю", — знов з сарказмом відповів той.

Жінка в свою чергу порадила таксисту "хоч трішечки включати голову".

"Дуже попрошу у своїх висновках про рублі трошечки завалитись...", — емоційно відповіла йому пасажирка.

Після цього чоловік відповів, що не хоче їхати у Бердянськ, Москву чи ще кудись. Він також спробував попросити у пасажирки вибачення.

"Єслі я вас обідив, вибачте, не нада зі мною так разговарівать...", — ще раз відповів їй водій.

Після цього інциденту клієнтка Uklon поскаржилася на водія у компанію. Там водія обіцяли на час розслідування інциденту від роботи відсторонити. Дівчина отримала незначну компенсацію за неприємну подорож.

"Дякую, що повідомили нам про цей випадок, дуже цінуємо ваш фідбек! За вашим зверненням скаргу зафіксували, наразі водія обмежено від виконання замовлень. Крім того, нарахували вам невеличку компенсацію на гаманець у застосунку. Вдячні вам, що допомагаєте рухати світ та наш сервіс", — відповіли у компанії.

Раніше ми розповідали, що українська компанія з надання послуг таксі Uklon висловилася про бронювання від мобілізації IT-працівників. Вона підтримала Міністерство цифрової трансформації та Міністерство економіки.

Нагадуємо, що водій таксі перевозив пасажира, який, на його думку, поклав до автівки небезпечний предмет. Керманич повідомив про це патрульних, а ті виявили у багажнику гранатомет.