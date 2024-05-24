В Черкассах водитель такси хвастался жене военного, как "отмазал" сыновей от войны

Женщина возле автомобился службы такси Uklon. Фото иллюстративное: Uklon

В Черкассах разразился скандал с участием водителя службы такси Uklon, который рассказал своей пассажирке, как он помог своим сыновьям избежать службы в рядах Сил обороны. Он использовал фальшивые справки по инвалидности для их жен, что позволило оформить мужчинам справки по уходу за ними.

В социальной сети Twitter было опубликовано видео общения девушки, имеющей мужа и отца в армии, с этим водителем.

Читайте также:

В Черкассах разгорелся скандал из-за водителя Uklon, который рассказал пассажирке, у которой муж и отец военные, как он "отмазал" своих сыновей от войны, оформив фейковые справки по инвалидности для их жен за 3 тысячи долларов. Таксопарк отстранил водителя от работы. pic.twitter.com/OEVRyJeauu — Информатор (@informatorua) May 24, 2024

Водитель такси обидел жену военного

Кроме всего выше сказанного, мужчина добавил, что если бы его мать не угрожала ему проклятиями, он бы уже давно переместился в Бердянск с российским паспортом и зарабатывал бы там.

Девушку, у которой есть муж и отец военных, такая позиция водителя такси возмутила. Она фиксировала разговор на камеру телефона и посоветовала водителю держать язык за зубами, учитывая, кого ему может придется возить.

На что тот ответил свысока, мол "ничего страшного". Тогда девушка добавила, что является женщиной морского пехотинца, дочерью ГУР-военного и врачом Харьковского направления.

"Я вам верю", — снова с сарказмом ответил тот.

Женщина в свою очередь посоветовала таксисту "хоть немного включать голову".

"Очень попрошу в своих выводах о рублях немножко завалиться...", — эмоционально ответила ему пассажирка.

После этого мужчина ответил, что не хочет ехать в Бердянск, Москву или еще куда-нибудь. Он также попытался попросить у пассажирки прощения.

"Если я вас обедал, извините, не надо со мной так разговаривать...", — еще раз ответил ей водитель.

После этого инцидента клиентка Uklon пожаловалась на водителя в компанию. Там водителя обещали на время расследования инцидента от работы отстранить. Девушка получила незначительную компенсацию за неприятное путешествие.

"Спасибо, что сообщили нам об этом случае, очень ценим ваш фидбек! По вашему обращению жалобу зафиксировали, пока водитель ограничен от выполнения заказов. Кроме того, насчитали вам небольшую компенсацию на кошелек в приложении. Благодарны вам, что помогаете двигать мир и наш сервис ", — ответили в компании.

Ранее мы рассказывали, что украинская компания по предоставлению услуг такси Uklon высказалась о бронировании от мобилизации IT-работников. Она поддержала Министерство цифровой трансформации и Министерство экономики.

Напоминаем, что водитель такси перевозил пассажира, который, по его мнению, положил в автомобиль опасный предмет. Кормчий сообщил об этом патрульным, а те обнаружили в багажнике гранатомет.