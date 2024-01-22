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У Чехії прокоментували ймовірність повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну

22 січня 2024 14:41
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У Чехії прокоментували ймовірність повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Фото: ČTK
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Чехія не буде відправляти чоловіків призивного віку, які перебувають на території країни, назад в Україну. Там кажуть, що такі норми не відповідають міжнародному праву.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає ČT24.

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Ліпавський заявив, що повернення чоловіків призовного віку в Україну проти їхньої волі — не відповідає міжнародному праву, а Чехія не має таких механізмів. 

"Таких механізмів немає, і вони, безумовно, не відповідали б міжнародному праву і зобов’язанням, які Чеська Республіка має на міжнародній арені", — сказав він.

Повернення призовників в Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що люди, які перебувають в інших країнах, підпорядковуються законам цих країн. Хоча влада хотіла б, щоб ці громадяни повернулися, примусово це зробити неможливо.

Якщо українця офіційно визнано біженцем, який постраждав від військових дій, українська влада не має права втручатися через закони країни перебування щодо статусу біженця.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в мережі поширюється інформація, що чоловікам, які за кордоном звертатимуться за отриманням нового паспорта, вручатимуть тимчасові проїзні документи для повернення в Україну. Однак цей фейк розповсюджує російська пропаганда.

Чехія
повістки
війна в Україні
військовозобов'язані
екстрадиція

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