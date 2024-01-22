В Чехии прокомментировали вероятность возвращения военнообязанных мужчин в Украину

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. Фото: ČTK

Чехия не будет отправлять находящихся на территории страны мужчин призывного возраста обратно в Украину. Там говорят, что такие нормы не отвечают международному праву.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает ČT24.

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Липовский заявил, что возвращение мужчин призывного возраста в Украину против их воли — не соответствует международному праву, а у Чехии нет таких механизмов.

"Таких механизмов нет, и они, безусловно, не соответствовали бы международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет на международной арене", — сказал он.

Возвращение призывников в Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что находящиеся в других странах люди подчиняются законам этих стран. Хотя власти хотели бы, чтобы эти граждане вернулись, принудительно это сделать невозможно.

Если украинец официально признан пострадавшим от военных действий беженцем, украинские власти не имеют права вмешиваться из-за законов страны пребывания относительно статуса беженца.

Напомним, недавно стало известно, что в сети распространяется информация, что мужчинам, которые будут за границей обращаться за получением нового паспорта, будут вручать временные проездные документы для возвращения в Украину. Однако этот фейк распространяет русская пропаганда.