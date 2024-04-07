У Британії розробили щит-невидимку — як він працює
У Британії розробили пластиковий щит, за яким об’єкти стають невидимими. Це стало можливим завдяки використанню принципів оптики та перероблених матеріалів.
Про це повідомило видання BILD у неділю, 7 квітня.
Як працює щит-невидимка
"Поверхня розсіює промені світла таким чином, що людина, яка спостерігає, бачить не те, що розташоване за ним, а лише фон", — повідомили у BILD.
На сайті британського стартапу Invisibility Shield Co., на платформі фінансування творчих проєктів Kickstarter, заявляють, що щити-невидимки використовують лінзи для розсіювання світла, відбитого від об’єкта, роблячи його менш помітним. Лінзи розташовані вертикально, що робить вертикально відбите світло розсіяним горизонтально, тоді як фонове світло заломлюється до спостерігача, створюючи ефект невидимості. Лінзи формуються з полімеру високої точності для правильного маніпулювання світлом. Щити ефективні на однорідних фонах, або фонах з чіткими горизонтальними лініями.
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