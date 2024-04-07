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У Британії розробили щит-невидимку — як він працює

7 квітня 2024 14:30
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Британії розробили щит-невидимку — як він працює
Щит-невидимка. Фото: Kickstarter
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Британії розробили пластиковий щит, за яким об’єкти стають невидимими. Це стало можливим завдяки використанню принципів оптики та перероблених матеріалів.

Про це повідомило видання BILD у неділю, 7 квітня.

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Як працює щит-невидимка

"Поверхня розсіює промені світла таким чином, що людина, яка спостерігає, бачить не те, що розташоване за ним, а лише фон", — повідомили у BILD.

Щит-невидимка. Фото: Kickstarter
Щит-невидимка. Фото: Kickstarter

На сайті британського стартапу Invisibility Shield Co., на платформі фінансування творчих проєктів Kickstarter, заявляють, що щити-невидимки використовують лінзи для розсіювання світла, відбитого від об’єкта, роблячи його менш помітним. Лінзи розташовані вертикально, що робить вертикально відбите світло розсіяним горизонтально, тоді як фонове світло заломлюється до спостерігача, створюючи ефект невидимості. Лінзи формуються з полімеру високої точності для правильного маніпулювання світлом. Щити ефективні на однорідних фонах, або фонах з чіткими горизонтальними лініями.

Щит-невидимка. Фото: Kickstarter
Щит-невидимка. Фото: Kickstarter

Нагадаємо, що в Україні розробили революційний зразок розмінувальної техніки Ratel Deminer.

Раніше ми писали, що полі бою запрацювала гібридна система протиповітряної оборони FrankenSAM, створена Україною і США.

Великобританія
наука
вчені
стартап

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