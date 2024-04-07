В Британии разработали щит-невидимку — как он работает

Щит-невидимка. Фото: Kickstarter

В Британии был разработан пластиковый щит, по которому объекты становятся невидимыми. Это стало возможным благодаря использованию принципов оптики и переработанных материалов.

Об этом сообщило издание BILD в воскресенье, 7 апреля.

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"Поверхность рассеивает лучи света таким образом, что наблюдающий человек видит не то, что расположено за ним, а только фон", — сообщили в BILD.

Щит-невидимка. Фото: Kickstarter

На сайте британского стартапа Invisibility Shield Co., на платформе финансирования творческих проектов Kickstarter , заявляют, что щиты-невидимки используют линзы для рассеяния света, отраженного от объекта, делая его менее заметным. Линзы расположены вертикально, что делает вертикально отраженный свет рассеянным горизонтально, тогда как фоновый свет преломляется к наблюдателю, создавая эффект невидимости. Линзы формируются из высокой точности полимера для правильного манипулирования светом. Щиты эффективны на однородных фонах или фонах с четкими горизонтальными линиями.

Щит-невидимка. Фото: Kickstarter

Напомним, что в Украине разработали революционный образец разминовочной техники Ratel Deminer.

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