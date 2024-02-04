У Білорусі лишається тисяча вагнерівців — як це впливає на Україну

Найманці ПВК "Вагнер". Фото: REUTERS

Майже 1000 бойовиків ПВК "Вагнер" досі перебувають у Білорусі. Там російські найманці продовжують навчати білоруських військових.

Про це повідомляє британська розвідка.

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"Цілком ймовірно, що в Білорусі залишилося менш як 1000 російських найманців Вагнера. Вони присутні в країні з червня 2023 року, тоді там було 8000 найманців "Вагнер", — йдеться у звіті.

Розвідка Британії пише, що вагнерівці продовжують навчання білоруських військових та додає, що навряд чи Лукашенко використовуватиме їх за межами їх компетенції.

Тому швидше за все, російські бойовики беруть участь у підготовці військ МВС країни, однак навряд чи причетні до внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі.

Проте тривале перебування найманців там приносить користь Росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж північного кордону, аби запобігти можливим вторгненням.

Звіт міноборони Британії. Фото: X/Ministry of Defence

Раніше російські ЗМІ писали, що колишні найманці ПВК "Вагнер" скоро можуть опинитися в Україні у складі трьох штурмових загонів загальною чисельністю 6600 осіб.

Крім того, Україна наразі будує потужну лінію оборони по всій лінії фронту, включно із північно-західними областями, які межують з Білоруссю. Адже загроза для України наразі виходить від двох країн — Росії та Білорусі.