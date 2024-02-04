У Білорусі лишається тисяча вагнерівців — як це впливає на Україну
Майже 1000 бойовиків ПВК "Вагнер" досі перебувають у Білорусі. Там російські найманці продовжують навчати білоруських військових.
Про це повідомляє британська розвідка.
Вагнерівці у Білорусі
"Цілком ймовірно, що в Білорусі залишилося менш як 1000 російських найманців Вагнера. Вони присутні в країні з червня 2023 року, тоді там було 8000 найманців "Вагнер", — йдеться у звіті.
Розвідка Британії пише, що вагнерівці продовжують навчання білоруських військових та додає, що навряд чи Лукашенко використовуватиме їх за межами їх компетенції.
Тому швидше за все, російські бойовики беруть участь у підготовці військ МВС країни, однак навряд чи причетні до внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі.
Проте тривале перебування найманців там приносить користь Росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж північного кордону, аби запобігти можливим вторгненням.
Раніше російські ЗМІ писали, що колишні найманці ПВК "Вагнер" скоро можуть опинитися в Україні у складі трьох штурмових загонів загальною чисельністю 6600 осіб.
Крім того, Україна наразі будує потужну лінію оборони по всій лінії фронту, включно із північно-західними областями, які межують з Білоруссю. Адже загроза для України наразі виходить від двох країн — Росії та Білорусі.
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