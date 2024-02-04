В Беларуси остается тысяча вагнеровцев — как это влияет на Украину
Около 1000 боевиков ЧВК "Вагнер" до сих пор находятся в Беларуси. Там российские наемники продолжают учить белорусских военных.
Об этом сообщает британская разведка.
Вагнеровцы в Беларуси
"Вполне вероятно, что в Беларуси осталось менее 1000 российских наемников Вагнера. Они присутствуют в стране с июня 2023 года, тогда там было 8000. наемников "Вагнер", — говорится в отчете.
Разведка Британии пишет, что вагнеровцы продолжают обучение белорусских военных и добавляет, что вряд ли Лукашенко будет использовать их вне их компетенции.
Поэтому, скорее всего, российские боевики участвуют в подготовке войск МВД страны, однако вряд ли причастны к внутренней или пограничной безопасности в Беларуси.
Однако длительное пребывание наемников там приносит пользу России, заставляя Украину поддерживать оборонные позиции и личный состав вдоль северной границы, чтобы предотвратить возможные вторжения.
Ранее российские СМИ писали, что бывшие наемники ППК "Вагнер" скоро могут оказаться в Украине в составе трех штурмовых отрядов общей численностью 6600 человек.
Кроме того, Украина сейчас строит мощную линию обороны по всей линии фронта, включая северо-западные области, граничащие с Беларусью. Ведь угроза для Украины исходит от двух стран — России и Беларуси.
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