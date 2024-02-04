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В Беларуси остается тысяча вагнеровцев — как это влияет на Украину

4 февраля 2024 17:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Беларуси остается тысяча вагнеровцев — как это влияет на Украину
Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Около 1000 боевиков ЧВК "Вагнер" до сих пор находятся в Беларуси. Там российские наемники продолжают учить белорусских военных.

Об этом сообщает британская разведка.

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"Вполне вероятно, что в Беларуси осталось менее 1000 российских наемников Вагнера. Они присутствуют в стране с июня 2023 года, тогда там было 8000. наемников "Вагнер", — говорится в отчете.

Разведка Британии пишет, что вагнеровцы продолжают обучение белорусских военных и добавляет, что вряд ли Лукашенко будет использовать их вне их компетенции.

Поэтому, скорее всего, российские боевики участвуют в подготовке войск МВД страны, однако вряд ли причастны к внутренней или пограничной безопасности в Беларуси.

Однако длительное пребывание наемников там приносит пользу России, заставляя Украину поддерживать оборонные позиции и личный состав вдоль северной границы, чтобы предотвратить возможные вторжения.

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Отчет минобороны Великобритании. Фото: X/Ministry of Defence

Ранее российские СМИ писали, что бывшие наемники ППК "Вагнер" скоро могут оказаться в Украине в составе трех штурмовых отрядов общей численностью 6600 человек.

Кроме того, Украина сейчас строит мощную линию обороны по всей линии фронта, включая северо-западные области, граничащие с Беларусью. Ведь угроза для Украины исходит от двух стран — России и Беларуси.

Беларусь
разведка
ЧВК Вагнера
Великобритания
война в Украине

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