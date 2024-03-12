У Берліні сталася масштабна пожежа у таборі для біженців — чи постраждали українці
У таборі для біженців, розташованому на території колишнього аеропорту Тегель у Берліні, сталася масштабна пожежа. Для боротьби з вогнем залучено пожежну частину зі 100 осіб. Про жертв поки не повідомляється
Про це повідомило видання RBB24 у вівторок, 12 березня.
Пожежа у таборі для українських біженців
Вогонь охопив три величезні намети, кожен з яких міг вмістити кілька сотень людей. Перша пожежа була зафіксована у наметі площею 1000 квадратних метрів о 14:00 за місцевим часом. Завдяки оперативним діям більшість мешканців змогли швидко залишити небезпечну зону. Однак, за останньою інформацією, один із наметів уже впав.
Причина займання
За попередньою інформацією, можливою причиною займання стало куріння в одному з наметів. Попри масштабність події, представники Державного управління у справах біженців (LAF) поки не повідомляють про жертви, проте є інформація про можливих постраждалих.
Що відомо про табір для біженців
Табір для біженців на території аеропорту Тегель є одним із найбільших центрів прибуття мігрантів у країні. Тут розміщено 40 наметів, у яких мешкає близько 4500 осіб. Зокрема серед мігрантів половина мешканців — українці.
Нагадаємо, у Львові сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Лапинського. На третьому поверсі в одній із квартир виявили тіло чоловіка.
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