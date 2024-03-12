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У Берліні сталася масштабна пожежа у таборі для біженців — чи постраждали українці

12 березня 2024 23:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Берліні сталася масштабна пожежа у таборі для біженців — чи постраждали українці
Пожежа у таборі для українських біженців. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У таборі для біженців, розташованому на території колишнього аеропорту Тегель у Берліні, сталася масштабна пожежа. Для боротьби з вогнем залучено пожежну частину зі 100 осіб. Про жертв поки не повідомляється

Про це повідомило видання RBB24 у вівторок, 12 березня.

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Пожежа у таборі для українських біженців

Вогонь охопив три величезні намети, кожен з яких міг вмістити кілька сотень людей. Перша пожежа була зафіксована у наметі площею 1000 квадратних метрів о 14:00 за місцевим часом. Завдяки оперативним діям більшість мешканців змогли швидко залишити небезпечну зону. Однак, за останньою інформацією, один із наметів уже впав.

Пожежа у таборі для українських біженців
Пожежа у таборі для українських біженців. Фото: Reuters

Причина займання

За попередньою інформацією, можливою причиною займання стало куріння в одному з наметів. Попри масштабність події, представники Державного управління у справах біженців (LAF) поки не повідомляють про жертви, проте є інформація про можливих постраждалих.

Що відомо про табір для біженців

Табір для біженців на території аеропорту Тегель є одним із найбільших центрів прибуття мігрантів у країні. Тут розміщено 40 наметів, у яких мешкає близько 4500 осіб. Зокрема серед мігрантів половина мешканців — українці.

Нагадаємо, у Львові сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Лапинського. На третьому поверсі в одній із квартир виявили тіло чоловіка.

Раніше у Києві на Борщагівці сталася пожежа на ринку. Причина займання поки що невідома.

Німеччина
українці
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