В Берлине произошел масштабный пожар в лагере для беженцев — пострадали ли украинцы
В лагере для беженцев, расположенном на территории бывшего аэропорта Тегель в Берлине, произошел масштабный пожар. Для борьбы с огнем задействована пожарная часть из 100 человек. О жертвах пока не сообщается
Об этом сообщило издание RBB24 во вторник, 12 марта.
Пожар в лагере для украинских беженцев
Огонь охватил три огромные палатки, каждая из которых могла вместить несколько сотен человек. Первый пожар был зафиксирован в палатке площадью 1000 квадратных метров в 14:00 по местному времени. Благодаря оперативным действиям большинство жителей смогли быстро покинуть опасную зону. Однако, по последней информации, одна из палаток уже рухнула.
Причина возгорания
По предварительной информации, возможной причиной возгорания стало курение в одной из палаток. Несмотря на масштабность события, представители Государственного управления по делам беженцев (LAF) пока не сообщают о жертвах, однако есть информация о возможных пострадавших.
Что известно о лагере для беженцев
Лагерь для беженцев на территории аэропорта Тегель является одним из крупнейших центров прибытия мигрантов в стране. Здесь размещено 40 палаток, в которых проживает около 4500 человек. В частности, среди мигрантов половина жителей — украинцы.
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