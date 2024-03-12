В Берлине произошел масштабный пожар в лагере для беженцев — пострадали ли украинцы

Пожар в лагере для украинских беженцев. Фото: Reuters

В лагере для беженцев, расположенном на территории бывшего аэропорта Тегель в Берлине, произошел масштабный пожар. Для борьбы с огнем задействована пожарная часть из 100 человек. О жертвах пока не сообщается

Об этом сообщило издание RBB24 во вторник, 12 марта.

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Пожар в лагере для украинских беженцев

Огонь охватил три огромные палатки, каждая из которых могла вместить несколько сотен человек. Первый пожар был зафиксирован в палатке площадью 1000 квадратных метров в 14:00 по местному времени. Благодаря оперативным действиям большинство жителей смогли быстро покинуть опасную зону. Однако, по последней информации, одна из палаток уже рухнула.

Пожар в лагере для украинских беженцев. Фото: Reuters

Причина возгорания

По предварительной информации, возможной причиной возгорания стало курение в одной из палаток. Несмотря на масштабность события, представители Государственного управления по делам беженцев (LAF) пока не сообщают о жертвах, однако есть информация о возможных пострадавших.

Что известно о лагере для беженцев

Лагерь для беженцев на территории аэропорта Тегель является одним из крупнейших центров прибытия мигрантов в стране. Здесь размещено 40 палаток, в которых проживает около 4500 человек. В частности, среди мигрантов половина жителей — украинцы.

Напомним, во Львове произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Лапинского. На третьем этаже в одной из квартир обнаружили тело мужчины.

Ранее в Киеве на Борщаговке произошел пожар на рынке. Причина возгорания пока неизвестна.