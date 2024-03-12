Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Берлине произошел масштабный пожар в лагере для беженцев — пострадали ли украинцы arrow

В Берлине произошел масштабный пожар в лагере для беженцев — пострадали ли украинцы

12 марта 2024 23:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Берлине произошел масштабный пожар в лагере для беженцев — пострадали ли украинцы
Пожар в лагере для украинских беженцев. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В лагере для беженцев, расположенном на территории бывшего аэропорта Тегель в Берлине, произошел масштабный пожар. Для борьбы с огнем задействована пожарная часть из 100 человек. О жертвах пока не сообщается

Об этом сообщило издание RBB24 во вторник, 12 марта.

Читайте также:

Пожар в лагере для украинских беженцев

Огонь охватил три огромные палатки, каждая из которых могла вместить несколько сотен человек. Первый пожар был зафиксирован в палатке площадью 1000 квадратных метров в 14:00 по местному времени. Благодаря оперативным действиям большинство жителей смогли быстро покинуть опасную зону. Однако, по последней информации, одна из палаток уже рухнула.

Пожар в лагере для украинских беженцев
Пожар в лагере для украинских беженцев. Фото: Reuters

Причина возгорания

По предварительной информации, возможной причиной возгорания стало курение в одной из палаток. Несмотря на масштабность события, представители Государственного управления по делам беженцев (LAF) пока не сообщают о жертвах, однако есть информация о возможных пострадавших.

Что известно о лагере для беженцев

Лагерь для беженцев на территории аэропорта Тегель является одним из крупнейших центров прибытия мигрантов в стране. Здесь размещено 40 палаток, в которых проживает около 4500 человек. В частности, среди мигрантов половина жителей — украинцы.

Напомним, во Львове произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Лапинского. На третьем этаже в одной из квартир обнаружили тело мужчины.

Ранее в Киеве на Борщаговке произошел пожар на рынке. Причина возгорания пока неизвестна.

Германия
украинцы
пожар
беженцы
пожарная опасность
жертвы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса