У Бельгії посадовці отримали листи з отруйним порошком — що відомо
В урядові установи в Бельгії, у п'ятницю, 16 лютого надійшли листи з токсичним порошком всередині. Посадовців, які мали контакт з отруйними документами, відправили на карантин.
Про це повідомляє VRT.
Бельгійські посадовці отримали отруйні листи
За даними видання, листи з токсичними речовинами надійшли до Державної служби безпеки, Палацу правосуддя та Міністерства юстиції Бельгії. Як стало відомо, в конвертах був небезпечний для життя порошок — бруцин.
Наразі достеменно невідомо, хто саме надіслав листи та в чому причина таких дій зловмисників.
"Людям, які мали контакт з листами, провели дезінфекцію. Їм довелося деякий час перебувати на карантині, але ніхто не постраждав", — зазначила представниця прокуратури Брюсселя Ясміна Вановерсхельде.
Внаслідок контакту з отруйним бруцином в людини може виникнути нудота та блювота, а також при високій концентрації ймовірні судоми.
"Невелика кількість порошку у повітрі або за умови потрапляння на шкіру, насправді не є проблемою. Ця речовина небезпечна, коли хтось її фактично ковтає. Таким чином, особи, які контактували з отруйною речовиною, наразі перебувають у доброму стані здоров'я", — зауважив токсиколог з Гентської університетської лікарні Нік Вероугстраете.
Також ми писали про те, що росіяни почали частіше здійснювати хімічні атаки в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Нещодавно 8 лютого окупанти здійснили шість скидів боєприпасів із сльозогінно-задушливою речовиною хлорпікрин.
Напередодні, 16 лютого загарбники обстріляли фосфором Авдіївку Донецької області. Крім того, загарбники почали частіше скидати на місто керовані авіабомби.
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