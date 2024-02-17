У Бельгії посадовці отримали листи з отруйним порошком — що відомо

Засідання уряду Бельгії. Ілюстративне фото: brusselstimes.com

В урядові установи в Бельгії, у п'ятницю, 16 лютого надійшли листи з токсичним порошком всередині. Посадовців, які мали контакт з отруйними документами, відправили на карантин.

Про це повідомляє VRT.

Бельгійські посадовці отримали отруйні листи

За даними видання, листи з токсичними речовинами надійшли до Державної служби безпеки, Палацу правосуддя та Міністерства юстиції Бельгії. Як стало відомо, в конвертах був небезпечний для життя порошок — бруцин.

Наразі достеменно невідомо, хто саме надіслав листи та в чому причина таких дій зловмисників.

"Людям, які мали контакт з листами, провели дезінфекцію. Їм довелося деякий час перебувати на карантині, але ніхто не постраждав", — зазначила представниця прокуратури Брюсселя Ясміна Вановерсхельде.

Внаслідок контакту з отруйним бруцином в людини може виникнути нудота та блювота, а також при високій концентрації ймовірні судоми.

"Невелика кількість порошку у повітрі або за умови потрапляння на шкіру, насправді не є проблемою. Ця речовина небезпечна, коли хтось її фактично ковтає. Таким чином, особи, які контактували з отруйною речовиною, наразі перебувають у доброму стані здоров'я", — зауважив токсиколог з Гентської університетської лікарні Нік Вероугстраете.

Також ми писали про те, що росіяни почали частіше здійснювати хімічні атаки в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Нещодавно 8 лютого окупанти здійснили шість скидів боєприпасів із сльозогінно-задушливою речовиною хлорпікрин.

Напередодні, 16 лютого загарбники обстріляли фосфором Авдіївку Донецької області. Крім того, загарбники почали частіше скидати на місто керовані авіабомби.