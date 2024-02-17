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В Бельгии чиновники получили письма с ядовитым порошком — что известно

17 февраля 2024 12:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Бельгии чиновники получили письма с ядовитым порошком — что известно
Заседание правительства Бельгии. Иллюстративное фото: brusselstimes.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В правительственные учреждения в Бельгии, в пятницу, 16 февраля поступили письма с токсичным порошком внутри. Чиновников, которые контактировали с ядовитыми документами, отправили на карантин.

Об этом сообщает VRT.

Бельгийские чиновники получили ядовитые письма

По данным издания, письма с токсичными веществами поступили в Государственную службу безопасности, Дворец правосудия и Министерство юстиции Бельгии. Как стало известно, в конвертах был опасный для жизни порошок — бруцин.

Пока неизвестно, кто именно направил письма и в чем причина таких действий злоумышленников.

"Людям, которые имели контакт с письмами, провели дезинфекцию. Им пришлось некоторое время находиться на карантине, но никто не пострадал", — указала представительница прокуратуры Брюсселя Ясмина Вановерсхельде.

В результате контакта с ядовитым бруцином у человека может возникнуть тошнота и рвота, а также при высокой концентрации вероятны судороги.

"Небольшое количество порошка в воздухе или при условии попадания на кожу на самом деле не является проблемой. Это вещество опасно, когда кто-то его фактически глотает. Таким образом, лица, контактировавшие с ядовитым веществом, находятся в хорошем состоянии здоровья", — заметил токсиколог из Гентской университетской больницы Ник Вероугстраэте.

Также мы писали о том, что россияне стали чаще совершать химические атаки в операционной зоне ОСУВ "Таврия". Недавно 8 февраля оккупанты осуществили шесть сбросов боеприпасов со слезоточиво-удушающим веществом хлорпикрин.

Накануне, 16 февраля, захватчики обстреляли фосфором Авдеевку Донецкой области. Кроме того, захватчики стали чаще сбрасывать на город управляемые авиабомбы.

чиновники
Бельгия
опасные вещества
химическое оружие
письмо
яд

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