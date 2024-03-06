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У 20 містах України виявили високий вміст отруйного канцерогенного газу в повітрі — деталі

6 березня 2024 18:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У 20 містах України виявили високий вміст отруйного канцерогенного газу в повітрі — деталі
Забруднене повітря. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського проаналізувала багаторічні спостереження на мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій, які показують, що середні концентрації формальдегіду у багатьох містах України протягом останніх 7-10 років перевищують середньодобову гранично допустиму концентрацію. У деяких із них концентрації мають тенденцію до підвищення чи зниження. 

Про це повідомив Укргідрометцентр у середу, 6 березня.

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Вміст формальдегіду в повітрі українських міст

В Укргідрометцентрі зазначають, що різких змін середньорічних концентрацій з формальдегіду за останні 5 років у містах не спостерігалося.

За даними минулого року вміст формальдегіду у атмосферному повітрі визначався у 26 містах з 35, де гідрометеорологічними організаціями проводиться моніторинг. 

У 20 містах (76,9%) середньорічні концентрації формальдегіду перевищували ГДКс.д. Найбільші середньорічні концентрації спостерігались у:

  • Миколаєві — 4,9 ГДКс.д.;
  • Дніпрі — 4,6;
  • Кам’янському — 3,6;
  • Одесі — 3,4;
  • Львові, Кривому Розі — 3,2;
  • Кременчуці — 2,9;
  • Полтаві — 2,6;
  • Черкасах — 2,5;
  • Вінниці — 2,4;
  • Ужгороді — 2,2;
  • інших містах — у межах 1,2-2,0 ГДКс.д.

"Перевищення середніх концентрацій у рази пояснюються ще тим, що в Україні для формальдегіду діє найбільш жорстка середньодобова гранично допустима концентрація (ГДКс.д), яка становить 0,003 мг/м3. Цей показник був запроваджений ще у 80-х роках минулого століття і з того часу не переглядався (Наказ Міністерства охорони здоров'я України 14 січня 2020 року № 52)", — йдеться у повідомленні.

Однак, наприклад, в Європейських країнах середньодобові гранично допустимі концентрації формальдегіду ще у 1986 р. становили від 0,010 до 0,020 мг/м3, що у 3-6 разів зменшує кратність тієї середньої концентрації, яка визначається. 

В Укргідрометцентрі зазначили, що наразі невідомо, які гранично допустимі концентрації формальдегіду актуальні в країнах Євросоюзу. У державах Європи і в Україні застосовується різна методика визначення.

"Всі вимірювання на мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій проводяться відповідно до чинного законодавства, а засоби вимірювальної техніки-метрологічно забезпечені, чого не можна сказати про індикативні пункти спостережень, які використовуються громадськими організаціями", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 березня у Києві спостерігалося тимчасове погіршення якості повітря. Скоріш за все, воно було зумовлено пожежами у Київські області.

Також у лютому українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отрутної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів. 

повітря
українці
Укргідрометцентр
Україна
забруднення

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