У 20 містах України виявили високий вміст отруйного канцерогенного газу в повітрі — деталі

Забруднене повітря. Фото: "РБК-Україна"

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського проаналізувала багаторічні спостереження на мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій, які показують, що середні концентрації формальдегіду у багатьох містах України протягом останніх 7-10 років перевищують середньодобову гранично допустиму концентрацію. У деяких із них концентрації мають тенденцію до підвищення чи зниження.

Про це повідомив Укргідрометцентр у середу, 6 березня.

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Вміст формальдегіду в повітрі українських міст

В Укргідрометцентрі зазначають, що різких змін середньорічних концентрацій з формальдегіду за останні 5 років у містах не спостерігалося.

За даними минулого року вміст формальдегіду у атмосферному повітрі визначався у 26 містах з 35, де гідрометеорологічними організаціями проводиться моніторинг.

У 20 містах (76,9%) середньорічні концентрації формальдегіду перевищували ГДКс.д. Найбільші середньорічні концентрації спостерігались у:

Миколаєві — 4,9 ГДКс.д.;

Дніпрі — 4,6;

Кам’янському — 3,6;

Одесі — 3,4;

Львові, Кривому Розі — 3,2;

Кременчуці — 2,9;

Полтаві — 2,6;

Черкасах — 2,5;

Вінниці — 2,4;

Ужгороді — 2,2;

інших містах — у межах 1,2-2,0 ГДКс.д.

"Перевищення середніх концентрацій у рази пояснюються ще тим, що в Україні для формальдегіду діє найбільш жорстка середньодобова гранично допустима концентрація (ГДКс.д), яка становить 0,003 мг/м3. Цей показник був запроваджений ще у 80-х роках минулого століття і з того часу не переглядався (Наказ Міністерства охорони здоров'я України 14 січня 2020 року № 52)", — йдеться у повідомленні.

Однак, наприклад, в Європейських країнах середньодобові гранично допустимі концентрації формальдегіду ще у 1986 р. становили від 0,010 до 0,020 мг/м3, що у 3-6 разів зменшує кратність тієї середньої концентрації, яка визначається.

В Укргідрометцентрі зазначили, що наразі невідомо, які гранично допустимі концентрації формальдегіду актуальні в країнах Євросоюзу. У державах Європи і в Україні застосовується різна методика визначення.

"Всі вимірювання на мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій проводяться відповідно до чинного законодавства, а засоби вимірювальної техніки-метрологічно забезпечені, чого не можна сказати про індикативні пункти спостережень, які використовуються громадськими організаціями", — йдеться у повідомленні.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 березня у Києві спостерігалося тимчасове погіршення якості повітря. Скоріш за все, воно було зумовлено пожежами у Київські області.

Також у лютому українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отрутної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів.