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В 20 городах Украины обнаружили высокое содержание ядовитого канцерогенного газа в воздухе — детали

6 марта 2024 18:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В 20 городах Украины обнаружили высокое содержание ядовитого канцерогенного газа в воздухе — детали
Загрязненный воздух. Фото: "РБК-Украина"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского проанализировала многолетние наблюдения на сети мониторинга гидрометеорологических организаций, которые показывают, что средние концентрации формальдегида во многих городах Украины за последние 7-10 лет превышают среднесуточную предельно допустимую концентрацию. В некоторых из них концентрации имеют тенденцию к повышению или понижению.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в среду, 6 марта.

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Содержание формальдегида в воздухе украинских городов

В Укргидрометцентре отмечают, что резких изменений среднегодовых концентраций с формальдегидом за последние 5 лет в городах не наблюдалось.

По данным прошлого года содержание формальдегида в атмосферном воздухе определялось в 26 городах из 35, где гидрометеорологическими организациями проводится мониторинг.

В 20 городах (76,9%) среднегодовые концентрации формальдегида превышали ПДКс.д. Наибольшие среднегодовые концентрации наблюдались в:

  • Николаеве — 4,9 ПДКс.д.;
  • Днепре — 4,6;
  • Каменскому — 3,6;
  • Одессе — 3,4;
  • Львове, Кривом Роге — 3,2;
  • Кременчуге — 2,9;
  • Полтаве — 2,6;
  • Черкассах — 2,5;
  • Винницы — 2,4;
  • Ужгороде — 2,2;
  • других городах — в пределах 1,2-2,0 ПДКс.д.

"Превышение средних концентраций в разы объясняются еще тем, что в Украине для формальдегида действует наиболее жесткая среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДКс.д), которая составляет 0,003 мг/м3. Этот показатель был введен еще в 80-х годах прошлого века и с тех пор не пересматривался (Приказ Министерства здравоохранения Украины 14 января 2020 года № 52)", — говорится в сообщении.

Однако, например, в Европейских странах среднесуточные предельно допустимые концентрации формальдегида еще в 1986 г. составляли от 0,010 до 0,020 мг/м3, что в 3-6 раз уменьшает кратность средней концентрации, которая определяется.

В Укргидрометцентре отметили, что неизвестно, какие предельно допустимые концентрации формальдегида актуальны в странах Евросоюза. В государствах Европы и в Украине применяется разная методика определения.

"Все измерения на сети мониторинга гидрометеорологических организаций проводятся в соответствии с действующим законодательством, а средства измерительной техники-метрологически обеспечены, чего нельзя сказать об индикативных пунктах наблюдений, которые используются общественными организациями", — говорится в сообщении.

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Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, 1 марта в Киеве наблюдалось временное ухудшение качества воздуха. Скорее всего, оно было вызвано пожарами в Киевские области.

Также в феврале украинская инспекция по контролю качества воздуха выявила превышение нормы формальдегида в воздухе Одессы и Николаева. Концентрация ядовитого вещества в этих городах оказалась увеличена почти в тысячу раз.

воздух
украинцы
Укргидрометцентр
Украина
загрязнение

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