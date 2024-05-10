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Туск та лідер польської опозиції звинувачують одне одного в "російському впливі", — ЗМІ

10 травня 2024 11:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Туск та лідер польської опозиції звинувачують одне одного в "російському впливі" — ЗМІ
Дональд Туск (ліворуч) та Ярослав Качинський (праворуч). Фото: dpa
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і лідер опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський обмінялися обвинуваченнями в "російському впливі" під час своїх виступів. Туск заявив, що має численні питання до попередньої влади у контексті можливого впливу Росії на її представників, а Качинський заявив, що ситуація дзеркально протилежна.

Про це повідомляє RMF24 в четвер, 9 травня.

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У своєму виступі у Сеймі Туск заявив про численні питання до попередньої влади щодо можливого впливу Росії на її представників. Він висловив сумніви стосовно захисту від російського та білоруського впливу, зокрема критикував колишнього міністра оборони Польщі та його команду за певні дії, які, на його думку, в іншому випадку б викликали скандал.

Качинський, своєю чергою, відповів, наголошуючи на тому, що Туск і його політичні соратники втілюють російський порядок денний у політиці Польщі. Він заявив, що є "повно доказів, які свідчать, що тут послідовно реалізовують російський порядок денний (...) як це було під час їхнього (політсили Туска) попереднього перебування при владі".

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Також ми розповідали, що у Польщі зміцнюють кордон із Росією та Білоруссю. У деяких районах країни розмістили військовий контингент. Також планують розпочати будівництво траншей, ровів та бункерів. 

Польща
звинувачення
Росія
Дональд Туск

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