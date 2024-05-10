Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Туск и лидер польской оппозиции обвиняют друг друга в "российском влиянии", — СМИ arrow

Туск и лидер польской оппозиции обвиняют друг друга в "российском влиянии", — СМИ

10 мая 2024 11:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Туск и лидер польской оппозиции обвиняют друг друга в "российском влиянии" - СМИ
Дональд Туск (слева) и Ярослав Качиньский (справа). Фото: dpa
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Премьер-министр Польши Дональд Туск и лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский обменялись обвинениями в "российском влиянии" во время своих выступлений. Туск заявил, что имеет многочисленные вопросы предыдущей власти в контексте возможного влияния России на ее представителей, а Качинский заявил, что ситуация зеркально противоположна.

Об этом сообщает RMF24 в четверг, 9 мая.

Читайте также:

Споры между польскими политиками

В своем выступлении в Сейме Туск заявил о многочисленных вопросах к предыдущей власти по поводу возможного влияния России на ее представителей. Он выразил сомнения в защите от российского и белорусского влияния, в частности, критиковал бывшего министра обороны Польши и его команду за определенные действия, которые, по его мнению, в противном случае вызвали бы скандал.

Качинский, в свою очередь, ответил, отмечая, что Туск и его политические соратники воплощают российскую повестку дня в политике Польши. Он заявил, что есть "полно доказательств, свидетельствующих, что здесь последовательно реализуют российскую повестку дня (...) как это было во время их (политсилы Туска) предыдущего пребывания у власти".

Ранее глава МИД Польши оценил, чем закончится нападение России на НАТО.

Также мы рассказывали, что в Польше укрепляют границу с Россией и Белоруссией. В некоторых районах страны разместили военный контингент. Также планируется начать строительство траншей, рвов и бункеров.

Польша
обвинение
Россия
Дональд Туск

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае