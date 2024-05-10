Туск и лидер польской оппозиции обвиняют друг друга в "российском влиянии", — СМИ

Дональд Туск (слева) и Ярослав Качиньский (справа). Фото: dpa

Премьер-министр Польши Дональд Туск и лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский обменялись обвинениями в "российском влиянии" во время своих выступлений. Туск заявил, что имеет многочисленные вопросы предыдущей власти в контексте возможного влияния России на ее представителей, а Качинский заявил, что ситуация зеркально противоположна.

Об этом сообщает RMF24 в четверг, 9 мая.

Читайте также:

Споры между польскими политиками

В своем выступлении в Сейме Туск заявил о многочисленных вопросах к предыдущей власти по поводу возможного влияния России на ее представителей. Он выразил сомнения в защите от российского и белорусского влияния, в частности, критиковал бывшего министра обороны Польши и его команду за определенные действия, которые, по его мнению, в противном случае вызвали бы скандал.

Качинский, в свою очередь, ответил, отмечая, что Туск и его политические соратники воплощают российскую повестку дня в политике Польши. Он заявил, что есть "полно доказательств, свидетельствующих, что здесь последовательно реализуют российскую повестку дня (...) как это было во время их (политсилы Туска) предыдущего пребывания у власти".

Ранее глава МИД Польши оценил, чем закончится нападение России на НАТО.

Также мы рассказывали, что в Польше укрепляют границу с Россией и Белоруссией. В некоторых районах страны разместили военный контингент. Также планируется начать строительство траншей, рвов и бункеров.