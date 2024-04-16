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ЦПД та TikTok блокуватимуть сумнівні акаунти в соцмережі

16 квітня 2024 19:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ЦПД та TikTok блокуватимуть сумнівні акаунти в соцмережі
Соцмережа TikTok. Фото ілюстративне: REUTERS/Dado Ruvic
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України будуть блокувати сумнівні акаунти в популярній соцмережі TikTok. Воно буде відбуватися спільно з адміністрацією відеохостингу. 

Про це повідомила заступниця керівника ЦПД при РНБО Аліна Бондарчук в етері телеканалу "Ми-Україна".

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ЦПД та TikTok блокуватимуть сумнівні акаунти

"Ми вже маємо список акаунтів, які не варто переглядати. Він є на нашому сайті. Ми дали цей список, і далі перейдемо до блокування. Буквально ще пару днів і вже почнемо блокувати їх", — сказала урядовиця. 

За її словами, якщо замість заблокованих акаунтів з'являться нові, то й вони будуть блокуватись через прив'язку до однакового номера телефону. 

"Якщо TikTok побачить, що цей контент вже з'являвся, то акаунти будуть блокуватися. І це не тільки буде відбуватися по нашій прямій скарзі, але й за новими алгоритмами, на той випадок, якщо одне й те саме відео з'являлося в інших акаунтах з різницею в часі", — сказала Бондарчук. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Палата представників Сенату США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону роботи TikTok на території країни.

Водночас в самій компанії розпочали роботу над соцмережею TikTok Notes, яка може посунути з лідерства сервіс Instagram від компанії Meta.

соцмережі
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TikTok
ЦПД
блокування

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