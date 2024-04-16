ЦПД и TikTok будут блокировать сомнительные аккаунты в соцсети

Соцсеть TikTok. Фото иллюстративное: REUTERS/Dado Ruvic

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины будут блокировать сомнительные аккаунты в популярной соцсети TikTok . Оно будет проходить совместно с администрацией видеохостинга.

Об этом сообщила заместитель руководителя ЦПД при СНБО Алина Бондарчук в эфире телеканала "Мы-Украина".

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ЦПД и TikTok будут блокировать сомнительные аккаунты

"У нас уже есть список аккаунтов, которые не стоит просматривать. Он есть на нашем сайте. Мы дали этот список, и дальше перейдем к блокировке. Буквально еще пару дней и уже начнем блокировать их", — сказала чиновница.

По ее словам, если вместо заблокированных аккаунтов появятся новые, то они будут блокироваться из-за привязки к одинаковому номеру телефона.

"Если TikTok увидит, что этот контент уже появлялся, то аккаунты будут блокироваться. И это не только будет происходить по нашей прямой жалобе, но и по новым алгоритмам, на тот случай, если одно и то же видео появлялось у других аккаунтах с разницей во времени", — сказала Бондарчук.

Напомним, ранее стало известно, что Палата представителей Сената США приняла законопроект, предусматривающий запрещение работы TikTok на территории страны.

В то же время, в самой компании начали работу над соцсетью TikTok Notes, которая может сдвинуть с лидерства сервис Instagram от компании Meta.