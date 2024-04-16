Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow ЦПД и TikTok будут блокировать сомнительные аккаунты в соцсети arrow

ЦПД и TikTok будут блокировать сомнительные аккаунты в соцсети

16 апреля 2024 19:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ЦПД и TikTok будут блокировать сомнительные аккаунты в соцсети
Соцсеть TikTok. Фото иллюстративное: REUTERS/Dado Ruvic
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины будут блокировать сомнительные аккаунты в популярной соцсети TikTok . Оно будет проходить совместно с администрацией видеохостинга.

Об этом сообщила заместитель руководителя ЦПД при СНБО Алина Бондарчук в эфире телеканала "Мы-Украина".

Читайте также:

ЦПД и TikTok будут блокировать сомнительные аккаунты

"У нас уже есть список аккаунтов, которые не стоит просматривать. Он есть на нашем сайте. Мы дали этот список, и дальше перейдем к блокировке. Буквально еще пару дней и уже начнем блокировать их", — сказала чиновница.

По ее словам, если вместо заблокированных аккаунтов появятся новые, то они будут блокироваться из-за привязки к одинаковому номеру телефона.

"Если TikTok увидит, что этот контент уже появлялся, то аккаунты будут блокироваться. И это не только будет происходить по нашей прямой жалобе, но и по новым алгоритмам, на тот случай, если одно и то же видео появлялось у других аккаунтах с разницей во времени", — сказала Бондарчук.

Напомним, ранее стало известно, что Палата представителей Сената США приняла законопроект, предусматривающий запрещение работы TikTok на территории страны.

В то же время, в самой компании начали работу над соцсетью TikTok Notes, которая может сдвинуть с лидерства сервис Instagram от компании Meta.

соцсети
фейки
TikTok
ЦПД
блокирование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость