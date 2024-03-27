Циркон, в чому небезпека: ексклюзивні подробиці

Уламки ракети "Циркон". Фото: Нацполіція

Особливістю російської гіперзвукової ракети "Циркон", якими РФ обстріляла Київ у понеділок, 25 березня, є дуже велика швидкість. Її бойова частина невелика, приблизно 50-70 кг, як у ударного дрона ''шахед'', що не є ефективним проти стаціонарних об'єктів. Однак ці ракети були збиті системою ППО.

Про це Новини.LIVE розповіли в установі, яка займається експертизою уламків ракет.

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"Циркон" — протикорабельна ракета, на останньому етапі коригується РЛС по великих металевих об'єктах, однак її застосування по наземних цілях неефективне. Бойова частина — невелика, приблизно 50-70 кг. Підходить для детонації в середні корабля, а от проти стаціонарних об'єктів (будинок, тощо) не так ефективно, ''шахед'' з такою ж бойовою частиною значно дешевший", — відзначило джерело.

Рештки ракети "Циркон". Фото: Нацполіція

За його словами, корпус "Циркона" майже весь із композитних матеріалів для зменшення ваги. Відтак, особливістю даної ракети є дуже велика швидкість (10 тисяч км/год).

"Ракети були збиті, але за рахунок її великої швидкості, уламки розлетілись по декількох районах. Тут суто фізика розльоту після збиття, інерція падіння. Наприклад, ''Кинджал'' та Х-101 в основному заходять чисто перпендикулярно під кутом 90°, а "Циркон" атакує з боку, якби в борт", — пояснило джерело.

Нагадаємо, за словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни накопичили в Криму ракети ''Циркон'' та продовжуватимуть вдаватися до точкового терору, зокрема проти Києва. Повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде поширюватись аж до Київської області.