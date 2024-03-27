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Цирконы были сбиты ПВО, — подробности о секретных ракетах РФ

27 марта 2024 16:03
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Циркон, в чем опасность: эксклюзивные подробности
Обломки ракеты "Циркон". Фото: Нацполиция
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Особенностью российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", которыми РФ обстреляла Киев в понедельник, 25 марта, является очень большая скорость. Ее боевая часть небольшая, примерно 50-70 кг, как у ударного дрона ''шахед'', что неэффективно против стационарных объектов. Ракеты были сбиты системой ПВО.

Об этом Новини.LIVE рассказали в учреждении, которое занимается экспертизой обломков ракет.

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"Циркон" — противокорабельная ракета, на последнем этапе корректируется РЛС по большим металлическим объектам, однако ее применение по наземным целям неэффективно. Боевая часть — небольшая, примерно 50-70 кг. Подходит для детонации в средние корабля, а вот против стационарных объектов (дом, и тому подобное) не так эффективно. ''Шахед'' с такой же боевой частью значительно дешевле", — отметил источник.

Циркон
Остатки ракеты "Циркон". Фото: Нацполиция

По его словам, корпус "Циркона" почти весь из композитных материалов для уменьшения веса. Следовательно, особенностью данной ракеты очень большая скорость (10 тысяч км/ч).

"Ракеты были сбиты, но за счет их большой скорости, обломки разлетелись по нескольким районам. Тут чисто физика разлета после сбития, инерция падения. Например, ''Кинжал'' и Х-101 в основном заходят чисто перпендикулярно под углом 90°, а "Циркон" атакует со стороны, как будто бы в борт", — пояснил источник.

Напомним, по словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне накопили в Крыму ракеты ''Циркон'' и будут продолжать прибегать к точечному террору, в частности против Киева. Воздушная тревога при применении баллистики с юга будет распространяться до Киевской области.

ПВО
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война в Украине
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Россия

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