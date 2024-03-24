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Цієї ночі українці зможуть побачити рідкісне північне сяйво — із чим пов'язане явище

24 березня 2024 23:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Цієї ночі українці зможуть побачити рідкісне північне сяйво — із чим пов'язане явище
Північне сяйво над містом. Ілюстративне фото: news.obozrevatel.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Північне сяйво можна буде спостерігати в Україні в ніч проти 25 березня. Це рідкісне явище пов'язане з вируванням магнітних бур.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди в суботу, 23 березня. 

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Чому під час магнітних бур виникає північне сяйво

Так, за даними вчених, з 23:00 й до вечора, 26 березня, наша планета потрапить під вплив магнітної бурі, яку оцінюють за потужністю рівня G3. Таким чином за таких космічних штормів в наших широтах можна спостерігати полярне сяйво, що також широко відоме як північне.

Так, під час магнітних бур великі кількості заряджених частинок викидаються з Сонця в космос. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони взаємодіють з атмосферою. Ця взаємодія зумовлює випромінювання світла, яке ми сприймаємо як північне сяйво. Воно найчастіше спостерігається в районах, розташованих ближче до полюсів, таких як північні регіони Європи, Америки та Канади.

Нагадаємо, що асросиноптики прогнозували, що 24 березня очікується незначна магнітна буря. За їх словами, магнітосфера Землі перебуває в напруженому стані.

Також ми писали, що невдовзі українці зможуть побачити ще одне рідкісне космічне явище, яка трапляється раз на 70 років. До Землі наблизиться унікальна крижана комета, яка через свій дивний вигляд отримала назву "Комета Диявола".

українці
космос
Сонце
магнітні бурі
Україна
небесні явища
астрономія
астрономічне явище
Земля

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