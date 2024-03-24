Этой ночью украинцы смогут увидеть редкое северное сияние — с чем связано явление

Северное сияние над городом. Иллюстративное фото: news.obozrevatel.com

Северное сияние можно будет наблюдать в Украине в ночь на 25 марта. Это редкое явление связано с бурлением магнитных бурь.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды в субботу, 23 марта.

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Почему во время магнитных бурь возникает северное сияние

Так, по данным ученых, с 23:00 до вечера, 26 марта, наша планета попадет под влияние магнитной бури, которую оценивают по мощности уровня G3. Таким образом, при таких космических штормах в наших широтах можно наблюдать полярное сияние, также широко известное как северное.

Так, во время магнитных бурь огромные количества заряженных частиц выбрасываются из Солнца в космос. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они взаимодействуют с атмосферой. Это взаимодействие обуславливает излучение света, которое мы воспринимаем как северное сияние. Оно наиболее часто наблюдается в районах, расположенных ближе к полюсам, таким как северные регионы Европы, Америки и Канады.

Напомним, что асросиноптики прогнозировали, что 24 марта ожидается незначительная магнитная буря. По их словам, магнитосфера Земли находится в напряженном состоянии.

Также мы писали, что вскоре украинцы смогут увидеть еще одно редкое космическое явление, которое происходит раз в 70 лет. К Земле приблизится уникальная ледяная комета, которая из-за своего странного вида получила название "Комета Дьявола".