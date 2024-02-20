Цигарки до Польщі дронами — на Волині затримали контрабандистів

Безпілотник, яким передавали цигарки до Польщі. Фото: t.me/pgo_gov_ua

На Волині викрили канал незаконного переміщення контрафактних цигарок до Польщі. Їх передавали за допомогою безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у вівторок, 20 лютого.

Незаконна передача цигарок до Польщі

"За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури викрито протиправну діяльність групи осіб, які за допомогою безпілотників переміщували контрафактні цигарки через державний кордон України", — йдеться у повідомленні.

Коробка з цигарками. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Кримінальне провадження розслідують за фактами незаконних дій з марками акцизного податку, незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів.

Слідство встановило, що троє жителів Ковельського району налагодили канал переправлення цигарок без марок акцизного податку до Польщі.

Правоохоронці виявили неподалік від кордону місце запуску безпілотників та вилучили два дрони з парашутами, катапульту для їх запуску, акумулятори та 72 блоки цигарок.

Загалом в межах досудового розслідування вилучено сім безпілотників та близько 2000 пачок цигарок.

Наразі встановлюються усі причетні до незаконних дій особи.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові шахрай заволодів приміщенням у центральній частині міста. Для реалізації схеми фігурант використовував підроблені документи.

Також правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді киянину, який здавав російським окупантам місця розташування українських військових. Слідчі з'ясували, що російські спецслужби завербували жителя Києва для виконання злочинних завдань.