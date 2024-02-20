Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Цигарки до Польщі дронами — на Волині затримали контрабандистів arrow

Цигарки до Польщі дронами — на Волині затримали контрабандистів

20 лютого 2024 15:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Цигарки до Польщі дронами — на Волині затримали контрабандистів
Безпілотник, яким передавали цигарки до Польщі. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Волині викрили канал незаконного переміщення контрафактних цигарок до Польщі. Їх передавали за допомогою безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у вівторок, 20 лютого.

Незаконна передача цигарок до Польщі

"За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури викрито протиправну діяльність групи осіб, які за допомогою безпілотників переміщували контрафактні цигарки через державний кордон України", — йдеться у повідомленні.

null
Коробка з цигарками. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Кримінальне провадження розслідують за фактами незаконних дій з марками акцизного податку, незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів.

Слідство встановило, що троє жителів Ковельського району налагодили канал переправлення цигарок без марок акцизного податку до Польщі.

Правоохоронці виявили неподалік від кордону місце запуску безпілотників та вилучили два дрони з парашутами, катапульту для їх запуску, акумулятори та 72 блоки цигарок.

Загалом в межах досудового розслідування вилучено сім безпілотників та близько 2000 пачок цигарок.

Наразі встановлюються усі причетні до незаконних дій особи.

null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові шахрай заволодів приміщенням у центральній частині міста. Для реалізації схеми фігурант використовував підроблені документи.

Також правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді киянину, який здавав російським окупантам місця розташування українських військових. Слідчі з'ясували, що російські спецслужби завербували жителя Києва для виконання злочинних завдань.

Польща
контрабанда
сигарети
безпілотники
Офіс генерального прокурора

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі